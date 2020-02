Netflix: usuarios en redes sociales piden documental sobre ‘El asesino de Cumbres’

Diego Santoy Riveroll, más conocido como ‘El asesino de Cumbres’, volvió a estar en el ojo de las noticias, pues se dio a conocer que logró ganar un amparo que anulaba su sentencia de 138 años de prisión y reabría el caso tras casi catorce años del asesinato de los hermanos de Erika Peña Coss.

Los usuarios de redes sociales se pronunciaron con distintas opiniones con relación al caso que remeció México en el año 2006. Mientras que algunos aseguraban que su exnovia, Erika Peña Coss, podría ser la culpable o tener complicidad en el infanticidio de sus hermanitos; otros creen que ‘El asesino de Cumbres’ es inocente.

Petición para que Netflix haga una docuserie de El Asesino de Cumbres con Nick Jonas y Mary Elizabeth Winstead como Diego Santoy Riveroll y Erika Peña Coss @netflix @NetflixLAT pic.twitter.com/akekzZzR2H — 𝕿𝖍𝖎𝖘 𝖘𝖎𝖉𝖊 𝖔𝖋 𝖕𝖆𝖗𝖆𝖉𝖎𝖘𝖊🌴🌊☀️ (@RiptheoldTay) February 14, 2020

Sin embargo, uno de los comentarios de los usuarios de Twitter que más llamó la atención fue la petición que se la hizo a Netflix para que se anime a realizar un documental del lamentable homicidio de los hermanos de Peña Coss ocurrido en Monterrey, México, en el año 2006.

No solo fue el pedido especial a la empresa de entretenimiento, sino que los cibernautas se tomaron el tiempo de proponer a los actores que mejor podrían desempeñar el papel de los protagonistas del Caso Cumbres. Para el papel de Diego Santoy, el preferido fue Nick Jonas por su notable parecido físico a ‘El asesino de Cumbres’; mientras que para interpretar a Erika Peña Coss, la actriz Mary Elizabeth Winstead fue la elegida.

Pese a que no existe una respuesta oficial por parte de Netflix, no sería descabellado pensar que la plataforma de películas y series tome en consideración el pedido de sus seguidores, pues no sería la primera vez que una producción de la compañía estadounidense se basa en hechos de la vida real.

Así reaccionan los usuarios en redes sociales

Usuarios de Twitter no dudan en mostrar su aceptación por un posible documental del Caso Cumbres. (Foto: Captura Twitter)

‘El Asesino de Cumbres’ logra amparo y anulan su sentencia de 138 años de cárcel

Casi 14 años después del terrible asesinato de los hermanos Peña Coss, Diego Santoy Riveroll ganó un amparo que anula su sentencia de 138 años de cárcel, que recibió por el crimen.

El caso se reabrirá el próximo 28 de febrero, día en el que comenzarán los interrogatorios. La finalidad será que se le dicte una nueva sentencia.

Versiones del asesinato

Los homicidios de los hermanos Peña Coss, ocurridos hace 11 años sirvieron de inspiración para el director regiomontano Gabriel Nuncio para realizar la película Cumbres. El film se estrenó en 2014. La sinopsis de la cinta aborda la huida de dos hermanas luego de cometer un crimen.

Asimismo, dio lugar a una leyenda urbana que sostiene que una jovencita vio la imagen de un niño -que se asemejaba al pequeño Erick- cuando se asomó por la ventana de la casa donde ocurrieron los hechos. Cabe aclarar que el inmueble fue vendido y es ocupado por otra familia.