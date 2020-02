‘No time to die’ es la nueva entrega de la saga de James Bond y está pronta a estrenarse. En esta nota hacemos un recuento de las mejores canciones que acompañaron al espía más popular alrededor del mundo en cada una de sus misiones.

Billie Eilish y Sam Smith han sido los últimos artistas que colaboraron con pistas para las películas del agente 007. A pesar de su éxito, no lograron ingresar a la selecta lista que te presentamos ahora.

1. Goldfinger

Película: 'Goldfinger’

Autor: John Barry, Anthony Newley y Leslie Briscosse

Intérprete: Shirley Bassey

2. Skyfall

Película: 'Skyfall’

Autor: Paul Epworth y Adele

Interprete: Adele

3. Live and let die

Película: 'Vive y deja morir’

Autor: Paul y Linda McCartney

Interprete: Paul McCartney & The Wings

4. A View To a Kill

Película: 'Panorama para matar’

Autor: Duran Duran y John Barry

Intérprete: Duran Duran

5. Goldeneye

Película: 'Goldeneye’

Autor: Bono y The Edge

Intérprete: Tina Turner

6. Nobody Does It Better

Película: ‘La espía que me amó’

Autor: Marvin Hamlisch y Carole Bayer Sager

Interprete: Carly Simon

7. The World Is Not Enough

Película: 'El mundo nunca es suficiente’

Autor: Don Black y David Arnold

Intérprete: Garbage

8. License to kill

Película: 'Licencia para matar’

Autor: Narada Michael Walden, Jeffrey Cohen y Walter Afanasieff

Intérprete: Gladys Knight

9. Another way to die

Película: 'Quantum of Solace’

Autor: Jack White

Intérprete: Jack White y Alicia Keys

10. For Your Eyes Only

Película: 'Sólo para tus ojos’

Autor: Bill Conti

Intérprete: Sheena Easton