Con un tráiler breve, pero muy divertido, se ha anunciado ‘Esta mierda me supera’. La nueva serie original de Netflix basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

En el adelanto podemos ver a Sydney, una jovencita de 15 años interpretada por Sophia Lillis, quien se encuentra en el camino a su peculiar vecino haciendo de la escena un momento muy curioso.

La protagonista ha perdido a su padre y tiene que convivir con su madre con quien no tiene una buena relación. A esto, le tiene que sumar el hecho de descubrir que tiene poderes que no puede controlar y que la terminan poniendo en aprietos.

‘Esta mierda me supera’ es dirigida por Jonathan Entwistle, responsable de la adaptación de ‘The End of the F *** ing World’. Pero por si esto fuera poco, los productores de ‘Stranger Things’, Dan Cohen y Shawn Levy, también son parte del equipo de la nueva serie.

La nueva producción constará de ocho episodios de 30 minutos. El elenco estará conformado por Sofia Bryant como la amiga más cercana de Sydney, Dina, y Kathleen Rose Perkins como la madre de la protagonista. Además, en esta primera temporada, tanto Aidan Wojtak-Hissong como Richard Ellis tendrán papeles recurrentes.

El show estará disponible en la plataforma desde el próximo 26 de febrero a través de la plataforma de streaming.