Capitán América es uno de los personajes más representativos de los cómics y ha inspirado a más de una generación. En el Universo Cinematográfico de Marvel, el Centinela de la Libertad se retiró y emprendió una nueva aventura como hombre de familia junto a Peggy, tras la batalla final de Avengers: Endgame.

El actor que se encargó de dar vida a Steve Rogers fue Chris Evans. Si bien ya se despidió de la franquicia, lo cierto es que el legado del capitán vivirá por siempre. De hecho, su impacto en la cultura pop es tan grande que no hay quien no reconozca el símbolo y no desee el artículo de colección usado en las películas.

El famoso escudo del superhéroe

Conseguir el escudo original ciertamente se trataba de un sueño para los miles de fans, pero ahora podría volverse una realidad ya que se encuentra en una subasta.

La productora ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, donó el artículo a Girl Powerful, una organización que ofrece herramientas a las jóvenes adolescentes para desarrollar un fuerte sentido de identidad y empoderamiento. Todos los programas se identifican como programas de salud mental.

Según indican las reglas del portal, estas son las entradas por donación en base al número de veces que la historia de Spotfund se comparta:

$ 10 - 100 entradas

$ 25 - 300 entradas

$ 50 - 700 entradas

$ 100 - 1,500 entradas

$ 250 - 5,000 entradas

$ 500 - 15,000 entradas

$ 1000 - 50,000 entradas

“100 entradas por cada amigo que dona cualquier cantidad de su enlace compartido (inicie sesión y haga clic en el icono de compartir arriba para compartir)”, detallan en la web.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chris Evans informó que solo quedan tres días para que las ofertas cierren. El ganador del preciado artículo de colección será anunciado el 24 de febrero. ¿Te animas a participar?