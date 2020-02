A todos los chicos de los que me enamoré 2: las canciones que encantaron la película

'Pd: Todavía Te Quiero’, la secuela de 'A Todos Los Chicos de los que me Enamoré’, ha encantado el corazón de miles de adolescentes en el mundo. Desde su estreno el pasado 12 de febrero, la producción original de Netflix ha logrado posicionarse como una de las más populares de la plataforma en lo que va del año.

Los protagonistas, Lara Jean y Peter Kavinsky, finalmente se convirtieron en pareja y un antiguo amor volvió para poner a prueba su relación. Asimismo, el final ha dejado a todos los fans a la espera de una tercera entrega que cierre con broche la historia de los jóvenes enamorados.

Mientras tanto, te presentamos las mejores canciones de la aclamada película.

“Age of Consent (New Order)”

Es una canción del grupo británico New Order, primera pista de su segundo disco, Power, Corruption & Lies, publicado en mayo de 1983. En 2016, Cayetana lanzó una nueva versión para el álbum ‘Tired Eyes’.

“Then He Kissed me”

Al principio fue escrita por Phil Spector, Ellie Greenwich y Jeff Barry como “Then He Kissed Me”, que fue un éxito de la mano de The Crystals.

“I Can’t Believe”

La autora, CYN es una artista musical del género pop. ‘I can´t believe’ es trata de uno de sus mayores éxitos y fue lanzado para el álbum ‘Mood Swing’ en 2019.

“Lift Me From the Ground”

Género: Dance/electrónica. El artista San Holo contó con la colaboración de Sofie Winterson para la creación de la canción en 2018. La pista forma parte del álbum ‘Worthy / lift me from the ground’.

“You’re Mine”

Lola Marsh es una banda de pop indie israelí originaria de Tel Aviv. En enero de 2016, publicó su primer EP, You’re mine, bajo Universal Records-Barclay.

“Lovers”

Anna of the North es una cantante y compositora noruega. Su música ha sido considerada como “suave, soul-bearing electro-pop”. En mayo de 2017, Anna anunció su álbum de debut ‘Lovers’, así como su sencillo “Someone”, para el 8 de septiembre.

“Midway”

Indie Music, pop punk, Folk rock, Folk son los géneros que dominan Bad Bad Hats, una banda de indie pop estadounidense de Minneapolis, Minnesota. ‘Midway’ pertenece al álbum ‘Psychic Reader’.

“Clovers”

Al estilo de Bon Jovi, la banda de Nueva York Barrie es un conjunto que lleva el nombre de su cantante principal Barrie, pero que también incluye a Noah, Sabine, Dom y alguien llamado Spurge. Los cinco miembros hacen pop de ensueño ambiental.

“Way Back In”

Ages and Ages es una banda de rock, votada como la mejor de Portland por Willamette Week. La canción pertenece al álbum ‘Me You They We’, lanzado en 2019. Género: Alternativa/independiente.

“Purple Hat”

El dúo conformado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern mejor conocidos en el mundo de la música dance como “Sofi Tukker“, lanzaron el vídeo oficial de su más reciente sencillo denominado “Purple Hat“ en 2019.