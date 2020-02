The French Dispatch: ¿Cuál es el significado del nombre de la ciudad Ennui-sur-Blasé?

The French Dispatch es la nueva película de Wes Anderson, el mismo director de El gran Hotel Budapest e Isla de perros, las cuales fueron muy halagadas por la crítica en su momento.

Esta semana se difundió el primer tráiler oficial de la cinta, y según el portal Sensacine, la ciudad donde transcurre la historia se llama Ennui-sur-Blasé, pero ¿Qué significan exactamente este nombre?

El nuevo largometraje del cineasta, está ambientado e Ennui-sur-Blasé, una ciudad francesa ficticia del siglo XX donde trabajan un grupo de periodistas del diario estadounidense The French Dispatch. Este lugar supone estar inspirado en la revista The New Yorker. “Ennui” y “blasé” son palabras inglesas que provienen del francés. Ambas tienen un significado parecido: mundanal aburrimiento, apatía y sofisticación. Así que, si se tratara de una localización real, en francés querría decir algo así como “Aburrimiento-sobre-Apatía”.

En The French Dispatch tiene un elenco excepcional. Bill Murray interpreta a Arthur Howitzer, editor del periódico en el que trabaja todo el grupo. Dicho equipo se compone, entre otros, por Herbsaint Sazerac, Julian Cadazio, Roebuck Wright y Lucinda Krementz. A ellos se les suman Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Elisabeth Moss, Léa Seydoux, Edward Norton, Willem Dafoe, Tilda Swinton, y una larga lista estrellas.