En la historia de Batman pocos personajes han podido presumir de haber compartido aventuras con el oscuro héroe y llamarse amigo suyo. De todos, Robin es el único que se ha mantenido a su lado, no importa la versión que sea.

El primer sideckick, Dick Grayson, debutó en The Batman #357 y pronto podría llegar a la gran pantalla en forma de cameo. Así lo dio a conocer We Got This Covered.

Robin interpretado por Brenton Thwaites en Titans

Según el portal de noticias, el Chico Maravilla tendría una aparición muy corta en The Batman, a fin de introducirlo un poco y preparar el terreno para su propio spin-off.

Timothée Chalamet es el actor favorito para interpretar al Robin original, pero el rodaje de la esperada película ya ha iniciado y se desconoce si el estudio cuenta con algún actor. Lo más probable es que se trate de una de las mayores sorpresas.

No hay un solo Robin

Esta no sería la primera vez que el personaje tiene una participación al lado de Batman en el cine. En 1997, fue introducido en el filme ‘Batman & Robin’ y co-protagonizó la secuela, 'Batman Forever’.

Por su parte, el Universo Extendido de DC ya cuenta con dos Robin en la serie Titans. Se trata de Dick Grayson (Brenton Thwaites) y Jason Todd (Curran Walters).

Un personaje de la Edad de Oro

¿Quién es Robin?

En su niñez, Dick Grayson era un acróbata callejero, el más joven de una familia llamada The Flying Graysons. Tras un accidente, el joven queda huérfano y es adoptado por Bruce Wayne.

El héroe lo entrenó física y psicológicamente para que pudiera ser su compañero contra el crimen.