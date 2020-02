The Batman: la película con Robert Pattinson presentaría dos batitrajes diferentes [VIDEO]

La nueva película de Batman tiene a todos sus fans con las expectativas en las nubes. Hace poco, unas imágenes revelaron el aspecto del nuevo batitraje que usará Robert Pattinson y la respuesta en las redes sociales fue apabullante.

La apariencia del vigilante sobresale por su logo metalizado en el pecho así como costuras características de un traje en proceso, ya que The Batman se trata de una historia de origen.

Sin embargo, esto no sería suficiente para los seguidores del Universo Extendido de DC, quienes esperan que pronto salgan más fotos y videos del rodaje así como nuevos detalles de la trama.

En ese sentido, We Got This Covered ha calmado sus ansias. El portal afirma que dicha prueba de cámara es solo un adelanto y que Pattinson usará un total de dos batitrajes en la película.

Robert Pattinson fue visto por primera vez con el traje de Batman en el primer teaser de la película.

El último reporte de WGTC señala que el ya visto será el primero que usará Bruce Wayne. El logo parecería estar hecho con las armas usadas para matar a sus padres, por lo que se cree que el protagonista tendrá un encuentro con el responsable y dejará el pasado de lado para convertirse en el guardián de Gotham que todos conocemos.

Por esto, tarde o temprano enfundará un nuevo traje que incluirá los famosos ojos blancos tal como la versión clásica de Batman en la serie animada de los años 90. Esta sería la primera vez que el héroe tendrá esta apariencia tan aclamada por los fans.