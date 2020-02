Doctor Strange 2: Spiderman de Tobey Maguire podría tener cameo gracias a Sam Raimi

‘Doctor Strange In The Multiverse Of Madness’ está tomando forma. La esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel profundizará en el concepto de las realidades alternas y el encargado de dirigir el proyecto se trataría de Sam Raimi.

Según la revista Variety, el cineasta estaría en negociaciones finales con Marvel Studios, tras la renuncia de Scott Derrickson. Ahora, una de las fantasías más grandes de los fans podría volverse realidad: el regreso de Tobey Maguire como Spiderman.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Créditos: Sony Pictures Entertainment Inc

Cabe resaltar que Sam Raimi dirigió la trilogía original del superhéroe arácnido. Con el paso de los años, la saga se ha convertido en un clásico del cine de superhéroes y el actor ha dejado un vacío que ni Andrew Garfield o Tom Holland pudieron ocupar.

Lo cierto es que el MCU no reemplazaría a su actual Peter Parker ni permitiría la existencia de dos Spiderman en simultáneo. En cambio, la posible aparición de Tobey Maguire sería en forma de cameo.

Los multiversos no son ajenos para los fans. En ‘Spiderman: Far From Home’, Mysterio (Jake Gyllenhaal) planteó esta posibilidad al afirmar que provenía de la Tierra-833. Si bien, al final se trató de un engaño, la existencia de otras tierras no se descartó.

Las posibilidades son infinitas

En ‘Avengers: Endgame’, el mismo Doctor Strange usa la gema del tiempo para ver qué alternativas tenían de vencer a Thanos. Luego de vivir más de 14 mil posibilidades, se percató que solo tenían una oportunidad.

Como se recuerda, Scott Derrickson quería que la Doctor Strange 2 fuera realmente de terror. Sin embargo, durante la Expo D23, el cineasta anunció su salida del proyecto por diferencias creativas.

Semanas antes de su retiro, el jefe creativo de Marvel Entertainment, Kevin Feige, comentó que el filme no sería de terror, esclareciendo la razón de sus desacuerdos creativos.