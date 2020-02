Tras haberle hecho caso a las críticas por la primera animación del erizo azul, hoy 'Sonic: La película’ es todo un éxito de taquilla y según Variety, se perfila como el mejor estreno en lo que va del año. De acuerdo a la tendencia, el largometraje podría obtener 65 millones de dólares en su primer fin de semana, dejando muy por detrás a los 33 millones que recaudó ‘Birds of Prey’ durante su debut.

El pasado jueves se estrenó la cinta protagonizada por un pequeño erizo realizado con CGI, James Marsden y Jim Carrey, siendo muy bien recibida por la crítica y los espectadores. En su noche de estreno, la pequeña figura azul obtuvo 33 millones en taquilla y las primeras predicciones estimaban que hasta el domingo recaudaría entre 40 y 45 millones tan sólo en Estados Unidos, cifra que de acuerdo a los indicadores será superada amplia mente.

‘Sonic: La Película’ se realizó con un presupuesto de US$85 millones, cantidad bastante razonable teniendo en cuenta los costos del rediseño del personaje principal. Hasta el momento, todo señala que el largometraje superará las expectativas acerca de sus ganancias en la taquilla nacional y la extranjera.

En cuanto a ‘Birds of Prey’, a pesar de que no le está yendo tan bien, parece que al menos no generará perdidas en Warner Bros. Por su lado, la compañía ya debe estar replanteando su estrategia de marketing para ‘The Suicide Squad’, producción que traerá nuevamente a Margot Robbie como Harley Quinn.