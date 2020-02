Falcon and the Winter Soldier es una de las series más esperadas de Disney Plus y formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, donde además, incluirá a dos populares personajes de la franquicia.

Y hace unos días aparecieron Anthony Mackie y Sebastian Stan en algunas imágenes que indicaron el inicio de rodaje que acabó en Atlanta, confirmado por el Instagram oficial de Atlanta Filming.

Pero cuando todo parecía que iba bien, los desastres naturales ocurridos en Puerto Rico, locación de las próximas grabaciones, cambiaron los planes de la producción ya que el área no estaría aptar para filmar algo.

Aunque, hasta el momento se desconoce mayor información sobre el tema, se espera que el inconveniente no retrase más la fecha de estreno de la serie de Marvel que está siendo muy esperada por la comunidad de fanáticos.

The Falcon and the Winter Soldier relatará las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes deberán ocuparse de lo que sucede luego del final de Avengers: Endgame, en la que el mismo Wilson recibe el nuevo papel de Capitán América.