Lo que sus detractores pedían a gritos desde que la serie fue anunciada, por fin ha sucedido: ‘Insaciable’ ha sido cancelada por Netflix luego de dos temporadas y más de veinte capítulos.

La seria protagonizada por Debby Ryan no logró conseguir su renovación tras la masiva cantidad de críticas que recibió incluso antes de su estreno. ‘Insaciable’ cuenta la historia de Patty, una adolescente que, cansada del constante maltrato por ser obesa, decide bajar de peso y ‘castigar’ a todos los que alguna vez se burlaron de ella.

Esto ocasionó una avalancha de ataques en contra de la producción. Un total de 230 mil personas firmaron una petición para que la serie no sea emitida debido a que transmitía la idea de adelgazar como forma de empoderamiento.

La noticia fue confirmada por Alyssa Milano, actriz que interpretaba a la madre de Ryan en la ficción. “Esto es tristemente cierto. Nos divertimos mucho creando esta serie. Quiero agradecer a los fans que nos dieron una oportunidad y volvieron a por más", lamentó en su cuenta de Twitter.

Además, Milano destacó que, debido a la cancelación de la serie, muchas preguntas de los fánaticos quedarán sin responder. "Las temporadas 1 y 2 aún están disponibles. P.D.: ¿Alguna idea sobre quién era el “bebé papi” de Coralee? Supongo que nunca lo sabremos”, sugirió.

Insaciable se une a una larga lista de producciones canceladas por Netflix en los últimos meses dentro de la que destacan series como ‘Anne with an E’ y ‘The OA’.