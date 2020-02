Grey’s Anatomy 16x13: Alex Karev reaparece en la serie y se empieza a revelar la súbita salida del personaje

El episodio 13 de la actual temporada de Grey’s Anatomy ha venido con más de una sorpresa. En esta entrega, DeLuca en embarca en la búsqueda de descubrir qué tiene un paciente, recurriendo a una eminencia del diagnóstico para solicitar su ayuda. Por otro lado, Bailey revisa a un niño adoptivo que trajeron al Grey Sloan, mientras que Amelia por fin obtiene los resultados de la prueba de paternidad de su hijo.

‘Save the Last Dance for Me’ es el título del último capítulo temporada 16 del drama médico. Éste inicia con Meredith y DeLuca en una escena íntima. Él busca hablar sobre su relación, pero antes debe descubrir el mal que aqueja a Suzanne, y para lograrlo contacta con la Dra. Lauren Riley, una experta en definir diagnósticos.

Pero, habían muchos cabos sueltos desde que la temporada regresó. Entre ellos, la paternidad del hijo de Amelia Shepherd, la incertidumbre en la relación personal y laboral entre Richard Webber y Catherine Avery y principalmente, la explicación acerca de la inesperada salida de Justin Chambers.

Owen o Link ¿Quién es el verdadero padre?

Amelia se encuentra muy nerviosa por el resultado de la prueba de paternidad de su bebé y por la reacción de Link, a quien llama para preguntarle que sucedería si el padre fuera Owen. Su pareja admite que la ama, pero que no sabe cómo eso afectaría su relación, así que solo queda tener paciencia y esperar a ver lo que sucede.

Se va revelando la salida de Alex Karev

Amelia y Jo entablan una conversación y la aún esposa de Alex Karev le confiesa que se estaba volviendo loca porque no sabe nada de su pareja, que no ha respondido sus llamadas desde que se marchó. Al final de este episodio, ella regresa a su departamento mostrándose en una toma desoladora, dejándonos así una nueva señal de lo que podría suceder con su relación tras la salida de Justin Chambers del elenco.

Grey’s Anatomy 16x14 : tráiler ‘A Diagnosis’

¿Quiénes regresan al Grey Sloan?

Catherine Avery se separa, al parecer de manera definitiva, de Richard Webber, pero lo que no se esperaba éste último era que la Fundación Fox comprara el Pac North. Dicha situación lo obliga junto a Owen y Maggie, a pasar por una entrevista para conseguir empleo nuevamente en el Grey Sloan Memorial.

El encargado de realizar las entrevistas es Koracick, quien se aprovecha de su poder para mantener a Owen en suspenso todo el día. Al enterarse Bailey de la situación, reúne a todos sus compañeros y confrontan los abusos del encargado amenazando con renunciar cada uno. De esta manera, todos vuelven a ser contratados estableciendo sus propias condiciones y se reintegran al equipo del hospital.