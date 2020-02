The Batman: fans piden que Willem Dafoe reemplace a Jared Leto como Joker

Joker es un personaje que actualmente cuenta con la empatía de la audiencia, goza de una gran popularidad y su nombre es sinónimo de éxito ya sea en el cine. Sin embargo, este estatus no siempre fue el mismo. Hace 4 años, el personaje fue llevado a la gran pantalla por el ganador del Oscar, Jared Leto, en Suicide Squad.

Dicha versión gangsta de Joker no fue del agrado del público y fue el actor quién cargó con la responsabilidad de los guionistas de la película. Sin embargo, el daño a la carrera e imagen de Leto ya es historia y los fans tienen fichado a Willem Dafoe como el nuevo actor que interprete al villano de DC Comics.

Un Joker diferente

A través de Twitter, los fanáticos resaltaron que la química entre ambos actores en pantalla es única, haciendo referencia a The Lighthouse donde ambos co-protagonizan un drama con tintes surrealistas y lovecraftianos. Para muchos, no se trata de un duelo interpretativo sino una complicidad como pocas se ha visto en el cine.

Cabe resaltar que si bien Joaquin Phoenix honró el legado del personaje con una interpretación merecedora del Oscar a Mejor Actor, dicha versión pertenece a una línea que no guarda relación con el Universo Extendido de DC donde Jared Leto aún continúa siendo Joker y amenaza con volver en la secuela de Birds of Prey.

La opinión de los fans se hace escuchar

“Willem Dafoe y Robert Pattinson tienen una gran química (evidente en The Lighthouse), especialmente como dos personas que no se llevan particularmente bien. Entonces, ¿en el futuro podemos ver a Battinson enfrentarse a Dafoe interpretando a The Joker?” señala el primer tuit.

De otro lado, el segundo tuit indica que el experimentado actor no sólo sería una opción inspiradora y refrescante para Joker en la trilogía de Matt Reeves, sino que tal vez finalmente ganaría un Óscar.

Lo cierto es que cada vez falta menos para el estreno de ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson. La película contará un nuevo origen del superhéroe y traerá de vuelta a un villano icónico de su galería de villanos: el Pingüino (Colin Farrell). Por esto, aún hay tiempo para que Joker encuentre un nuevo rostro y comparta escena con el nuevo Batman en un futuro cercano.