Netflix alborotó a los fanáticos de ‘Stranger Things’ con la develación del teaser de la cuarta temporada. Además de confirmar que Jim Hopper sigue vivo en un campo de trabajo ruso, el video incluyó la aparición de Tom Wlaschiha, actor de Game of Thrones, como un soldado donde se halla Hopper. Pero eso no sería todo.

Como otra de las novedades para la cuarta entrega de la exitosa serie, aparecerían también otros personajes. En la segunda temporada se había confirmado lo que muchos fanáticos especulaban: en el universo de Stranger Things, Eleven no es la única niña con habilidades como las suyas.

‘Into the fire’ es la línea de cómics creada a partir del éxito de la serie. En ella aparecen los personajes Three, Nine y 9.5, otros experimentos del Laboratorio Nacional de Hawkins.

Esto genera la posibilidad de que veamos a los otros niños con poderes especiales de la saga unirse a Eleven para derrotar de una vez por todas a Mind Flayer en la cuarta temporada.

Mira aquí el teaser de Stranger Things 4:

¿Quién es el papá de Eleven?

El Dr. Brenner crió a Jane bajo el nombre de 'Eleven’ y se refirió a él como su “papá”.

¿Cómo murio la hija de Hopper?

Sara Hopper es un personaje de la serie original de Netflix, Stranger Things. Era la hija de Jim Hopper, y murió de cáncer cuando aún era muy joven.