Pensar que los protagonistas solo van a depender de los poderes de Eleven para defender Hawkins ya no es posible, sobretodo con la llegada de nuevas amenazas y el último enfrentamiento con el Mind Flayer (Desollador de mente).

En ese sentido, y con la llegada del primer adelanto oficial de Stranger Things 4, se ha confirmado primero que Jim Hopper sigue vivo, pero que está en un campo de trabajo en Rusia, lo que nos da pie a pensar que los chicos y el resto del grupo se podrían trasladar allí para rescatarlo. Sabiendo esto, fans han comenzado a especular sobre si en algún momento ciertos protagonistas de la serie podrían tener o no poderes como los tiene la pequeña Eleven.

Mientras la nueva temporada de Stranger Things 4 ya está en proceso, lo guionistas compartieron un breve adelanto del primer capítulo, donde podremos ver qué pasó con los poderes de la adolescente. Si hacemos memoria, la joven se quedó sin ellos al ser atacada por el Mind Flayer en el centro comercial.

Sin sus poderes, fans se preguntan quiénes serán los encargados de proteger a Hawkins, buscando posibilidades, en redes sociales se habla de la conexión que hay entre Will Byers y el Upside Down. En la primera temporada, Joyce encuentra a su hijo casi sin vida, conectado con un tubo a su cuerpo, cuando todos pensaron que se había acabado la pesadilla, Will escupe una especie de criatura, lo que da inicio a la temporada dos. El vínculo estaba hecho.

Pero la temporada 3 de Stranger Things nos dice otra cosa. Will puede sentir la presencia del Upside Down, pero no puede hacer nada para evitarlo, por lo que su desesperación se incrementa. La manera más probable de que sus poderes puedan surgir es que mediante algún efecto externo sean expulsados.

¿Cuándo se estrenará la temporada 4 de Stranger Things?

Según informó ‘Production Weekly’, la producción empezó su rodaje en diciembre del 2019, por lo que el estreno podría ser en 2020 —noviembre o diciembre— o en primavera del 2021.