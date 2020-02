Netflix ya tiene listo lo que será su repertorio de estrenos para el mes de marzo en España. Pese a que estamos a mediados de febrero, el catálogo de la plataforma streaming ya tiene confirmada algunas entregas que están próximas a salir.

A continuación, te dejaremos un listado de las novedades en España en el cual mencionaremos algunas series y lanzamientos.

Carta al rey

Netflix apuesta por esta nueva producción luego del éxito que ha tenido la serie de ‘The Witcher’. Siguiendo con la misma línea de género, llega próximamente ‘Carta al Rey’ (The Letter for the King) y adaptará la historia del autor Tonke Dragt.

Esta novela es considerada como el mejor libro infantil holándes del siglo XX. En esta serie actuarán Andy Serkis, Amy Wilson, Rubt Serkis, Gjis Bloom y Thadrea Graham.

En esta aventura épica, el caballero Tiuri vivirá grandes aventuras y tendrá que aprender a ser un líder. El estreno está previsto para el 20 de marzo.

‘Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker’

Otro de los estrenos para España es la llegada de ‘Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker’, una historia que contará la vida de la primera mujer afroamericana que se hizo millonaria.

El papel protagonizado por Octavia Spencer nos llevará por el camino de la superación personal de la vida de Walker, quién comenzó siendo una lavandera que ganaba un dólar y medio a la semana.

El estreno de esta serie contará con cuatro episodios y llegará a Netflix el 20 marzo.

‘Unorthodox’

La plataforma de streaming apostará por una nueva serie alemana, y ahora traerá la historia de ‘Unorthodox’, en el que nos narrará cómo una joven judía huye a Alemania para abandonar su matrimonio arreglado.

De los creadores de ‘Deutschland 83’, esta serie está basada en la novela escrita por Deborah Feldman, y será dirigida por la directora Maria Schrader, quien dijo que su producción explorará la emancipación femenina.

El reparto está conformado por Shira Hass, Jeff Wilbusch y Amit Rahav.

Temporada 3 de ‘Castlevania’

Netflix estrenará el próximo mes una nueva temporada de la popular serie de ‘Castlevania’, que se estrenará el 5 de marzo.

En esta nueva entrega, Trevor Belmont, junto con sus amigos Alucard y Sypha, emprenderán una nueva aventura luego de deshacerse de drácula.

Para alegría de los seguidores de la serie, esta contará con dos partes de 10 episodios, siendo la temporada más larga.

Élite

Una de las series que ha causado mucho revuelo es ‘Élite’, historia que será uno de los estrenos más esperados en España para marzo. Incluso, ya se anunció que habrá una cuarta y quinta temporada.

La temporada 3 de ‘Élite’ contará con los mismos protagonistas interpretados por Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Álvaro Rico, Danna Paola, entre otros. Asimismo, se unirán a la trama dos nuevos estudiantes que conoceremos en el día del estreno.