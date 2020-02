“De Patitas a la Calle” es una tierna historia de ficción en la que una adorable brigada de mascotas que pueden hablar, se unirán para ayudar a una perrita perdida a encontrar su hogar.

La cinta peruana es la primera producción cinematográfica con mascotas como protagonistas. El estreno será el próximo 27 de febrero, por tal motivo te presentamos cinco cosas que no sabes sobre la película.

Todos tenían que guardar la calma en escena

Erika Mur, la entrenadora y directora de Animal Action films les pedía a los actores y petlovers que guardaran sus ansias por hacer cariño a las mascotas hasta terminada la escena.

“Normalmente ellos están entrenados para lo que tienen que hacer en la escena, pero el cariño humano los aloca, luego de cada escena ya es más fácil darles todo el amor que quieran” comenta Erika.

De patitas en la Calle - tráiler

Nadie podía comer cerca a los perros

Los perros se inquietan mucho apenas su agudo olfato detecta algún tipo de bocadillo, por eso se debía evitar cualquier snack cerca a ellos. Ellos tenían su propio horario para sus comidas y premios.

El mensaje de la película va más allá de la actuación de los perros

El mensaje de esta historia es sobre el medio ambiente. Sobre el cuidado y buen trato a las mascotas. En algunas escenas de la película los perros son quienes reprochan a los humanos el mal uso de la energía, el derroche de agua, y a quienes tiran papeles al piso. El mensaje más positivo de esta historia es que los animales no son juguetes, si no nuestros hermanos menores y hasta nos dan tips para adoptar una mascota y no comprarla.

Todos los animales actores de este film tienen voz

Cada animalito actor que aparece está representado por un actor, quien realizó la voz en una sala de audio.

Animal Action Films es la empresa encargada de castear y entrenar a todas las macota

Desde hormigas, aunque parezca asombroso, hasta un chivo o un gavilán. Erika Mur es quien se encargó de trabajar pata a pata con cada animalito de este film, entrenándolo con mucho cariño y pasión.