El Día de San Valentín es la oportunidad perfecta para pasar tiempo con esa persona amada, ya sea en una cena de ensueño o viendo algunas películas románticas que harán suspirar de amor a más de uno.

Y aunque las historias presentes en las cintas son muy emotivas, nadie puede olvidar a las parejas que protagonizan cada escena y que se robaron el corazón de los espectadores. Por esta razón, mostramos una lista con los dúos favoritos de la industria del cine.

Patrick y Kat – 10 cosas que odio de ti (1999)

Patrick es el típico chico de actitud mala y popular de la escuela, mientras que ella es antisocial, estudiosa y amante de la música extraña. Él acepta un reto donde tendrá que conquistarla a cambio de un poco de dinero, pero mientras la conoce se enamora, por lo que deberá hacer algo muy grande para recibir su perdón y puedan estar juntos.

Shrek y Fiona – Shrek (2001)

Fiona es una princesa encerrada en un castillo que sufre de una maldición, cada noche se vuelve una ogra y Shrek es un ogro declarado que horroriza a quien se le acerque, debido a un trato, el protagonista debe rescatar a la doncella y llevarla con su prometido para que se casen, sin embargo, en el camino surgirá el amor.

Jack y Rose – Titanic (1997)

No cabe dudas que esta es la pareja más recordada del cine, Jack Dawson y Rose DeWitt son dos jóvenes cuyas diferencias sociales no permitirá que se enamoren y salgan a escondidas en el Titanic. No obstante, cuando el barco se hunde por chocar con un iceberg, deciden seguir juntos hasta el final.

Edward Cullen y Bella Swan – Crepúsculo (2008)

Edward es un vampiro muy apuesto y atractivo, mientras que Bella es una humana que le cuesta relacionarse con los demás, pero las diferencias se desvanecerán cuando comienzan a conocerse y a pesar de sus condiciones, terminarán juntos durante toda la eternidad.

Romeo y Julieta – 1996

Uno de los clásicos no podía faltar, la escena en la que Romeo y Julieta se miran a través de la pecera es una de las más recordadas y apasionadas de la ficción. La historia la pareja que declaró su amor ante todo, incluso la muerte.