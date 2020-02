La más clásica historia de amor se desarrolla en la ciudad de Verona, entre los motores de los mototaxis que conforman los sindicatos Monitores y Capullitos, quienes tienen divididos a los pobladores por ejercer el control. En medio de esa absurda rivalidad que genera una serie de situaciones cómicas, Rómulo y Julita deberán vencer los obstáculos para vivir a plenitud su amor otoñal. Esa es la trama de Rómulo y Julita, filme del director Daniel Martín Rodríguez inspirado en el clásico de Shakespeare Romeo y Julieta, pero en una versión llevada al humor y bastante criolla que trae de regreso al cine a Mónica Sánchez en el rol principal junto con Miguel Iza.

“Han sido doce años trabajando a tiempo completo en televisión, eso me mantuvo alejada del teatro y casi imposibilitada de hacer cine, pero fue también mi elección dedicarme a una sola cosa. Decidí priorizar el crecimiento de mi menor hija. Y justo cuando decidí volver a nutrirme con otro tipo de experiencias, llegó Daniel con una propuesta divertida de Shakespeare bajo una mirada más lúdica, ligera, la cual me encantó”, comenta Mónica, para quien ha sido una delicia ponerse en manos de un director de la nueva generación.

“A mí me engañaron, me dijeron que iba a ser una versión de Romeo, y no lo que queda de él”, bromea Miguel Iza. “Daniel siempre tiene ideas encantadoras y con mucho contenido, así que a él nunca le pregunto de qué se trata, solo le digo ¡vamos!... Y, en esta suerte de comedia de enredos, Rómulo es un tipo blanco, que en muchos aspectos no ha crecido y mantiene la inocencia y la ilusión al cien por ciento, sin perder las ganas de vivir a pesar de sus años. Llega a este pueblo, se integra a los Monitores y de repente conoce a Julita, esta mujer que lo emboba, y para él es tan simple vivir el amor a pesar de que se encuentran en medio de una guerra, por lo que vive situaciones que jamás se imaginaría”, anota el actor.

Mototaxi de la discordia

El filme tiene como tercer protagonista al mototaxi, ese elemento pintoresco tan peruano que es el que le imprime humor, color y fantasía a la cinta, una combinación poco antes vista en nuestro cine nacional. “En resumen es una historia blanca que muestra a personajes inocentes e ingenuos y eso hace que vivan situaciones absurdas a las cuales se enfrentan con hidalguía, lo que genera un humor tonto que, particularmente, no hay nada que me pueda divertir más que ese tipo de humor”, dice el actor a quien el rodaje le pareció una de las cosas más divertidas e intensas de su carrera, en la cual, por cierto, la comedia no ha estado presente.

“Es verdad, no hago comedia, soy una persona depresiva por naturaleza. Esta cinta me ha hecho cuestionarme sobre ese género. En realidad creo que actué serio y la gente se ríe”, bromea. En tanto, del otro lado, Mónica lleva años en series de humor. “Pero mi fuerte no es la comedia tampoco. He hecho alguito más lúdico, aunque mi personaje en ‘Al fondo hay sitio’ era el más sensato, y en ‘De vuelta al barrio’ tampoco tiene mucho de humor. Siento que en esta cinta sí entro declaradamente a la comedia, no precisamente con mi personaje sino al universo, lo cual he disfrutado muchísimo. Todo el equipo de producción y artístico ha dado una energía a favor de divertirse, de hacerlo con entrega, con pasión, dureza, como la historia misma lo pide, lo cual ha sido muy revitalizante”, dice la actriz.

Rómulo y Julita llega a nuestras salas de cine este 27. “La belleza de contar una historia en el cine es que puede cobrar el matiz o el color y la dimensión que cada espectador quiera darle, desde tan solo ir a reírte hasta reflexionar en cuán fracturada está nuestra sociedad, cuánto los temas políticos afectan a que los humanos nos separemos y nos dividamos. Si bien esta es una comedia, tiene sus tintes de coyuntura. Y en estos tiempos en que la gente anda a la defensiva calculando mucho lo que dice o hace, la película retrata a la gente cuando no se está cuidando de nada, esos son un poco los personajes, por eso tiene mucho de autenticidad”, remarca Mónica.