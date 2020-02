Netflix anti San Valentín: drama, comedia o sin finales felices, las películas que debes ver

Como todos los años, San Valentín es una fecha amada y querida por las personas, no solo por lo que representa, sino también porque para algunos es un día como cualquier otro.

Ahora, si eres de aquellos que quiere sobrellevar “el día del amor y la amistad” y estarás en casa en casa viendo una película, te compartimos una lista “anti San Valentín” con aquellas historias que pueden ser perfectas para hacer una maratón en Netflix.

“Cómo perder a un hombre en 10 días”

La película cuenta la historia de Andie Anderson, una periodista que en 10 días debe terminar un reportaje poco usual. Se trata de mostrar las cosas que las mujeres hacen sin querer y provocan el alejamiento de los hombres, pero para escribirlo tiene que conseguir que un chico se enamore de ella. El elegido es Benjamin Barry, interpretado por Matthew McConaughey, que también tiene una misión, ya que apostó que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez días.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso, el Dr. Howard Mierzwiak, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer de pronto redescubre su amor por su amada. Desde lo más profundo de su cerebro intentará parar el proceso.

“10 cosas que odio de ti”

Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico, y Kat, su hermana mayor, tiene mal genio y se ha propuesto rechazar a cualquier chico. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohíbe a Blanca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno; situación que parece más que improbable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa.

The end of the fun***in world

Si bien no es una película, la serie protagonizada por Jessica Barden, Alyssa, y Alex Lawther, James, ha hecho que más de uno quede odiando amando la trama.

“Yo antes de ti”

La vida de Louisa Clark, Emilia Clarke, una chica alegre y alocada, que va empalmando un trabajo con otro para ayudar a su familia a subsistir, cambia por completo cuando comienza a trabajar como cuidadora de un joven millonario, quien quedó paralítico tras un accidente. Poco a poco, se va estableciendo entre ellos una conexión cada vez más íntima.