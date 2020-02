Aprovechando que este viernes 14 es San Valentín, Netflix no tuvo mejor idea que estrenar “Eterno resplandor de una mente sin recuerdo”, película que nos cuenta una historia de amor, pero triste y real a la misma vez.

Con el paso de los años, los personajes Joel Barish y Clementine Kruczynski, no solo son los favoritos de los amantes del cine, sino también parte importante en las carreras de Jim Carrey y kate Winslet. Ante su llegada a Netflix, compartimos secretos de la producción dirigida por Michel Gondry.

Curiosidades de “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”

El papel de Clementine había sido concebido para que la cantante Bjork le diera vida, pero ella lo rechazó por sufrir depresión tras grabar ‘Dance in the dark’ de Lars Von Trier.

Por otro lado, el nombre de la película surge de un poema del escritor Alexander Pope, el cual es recitado en la película y usado en la escena de los elefantes. La secuencia fue improvisada.

Las improvisaciones en la película son parte de su historia. La escena en el tren cuando Clementine golpea a Joel, fue incluida por Carrey y Winslet.

El cambio de look de Clementine también es llamativo. Los colores en su pelo hacen referencia a su personalidad y su estado de animo, cosa que ella le comenta a Joel cuando la película comienza. El rojo es amenaza; el azul es ruina; naranja es fiebre; y el verde es revolución.

Pero si sus personajes y trama son muy populares, el guion de Eternal Sunshine of the Spotless Mind tiene un nacimiento muy peculiar. Todo surge de una conversación entre Michael Gondry, su director, y Pierre Bismuth. En un cena, el artista le preguntó al cineasta algo que le quedó dando vueltas: “¿Qué harías si recibes una carta avisándote que una persona te ha borrado de su memoria y que no deberes contactarla nunca más?”

Si bien era una película independiente, tuvo un presupuesto alto. Su costo fue de $20 millones de dólares, y la recaudación fue de $72.258.126 Millones, convirtiendo así en el filme más exitosos de este género.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos ya está disponible en Netflix.