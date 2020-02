“A todos los chicos que me enamoré 2: Pd: todavía te quiero” se estrenó en Netflix y los fanáticos de la popular historia ya están comentando sobre su final y lo que pasó con el amor de Lara Jean.

Pero si bien la pareja principal es la que se lleva toda la atención, para muchos ha sido muy curioso que el personaje de John Ambrose McClaren, uno de los amores de Lara, cambie de actor para esta nueva entrega.

Reemplazando a Jordan Burtchett, Jordan Fisher hizo su ingreso a la cinta con el personaje de Ambrose, joven que vuelve a la historia para buscar respuestas sobre la carta que escribió Lara Jean sobre él y se dio a conocer en la primera entrega.

Los fanáticos esperaban que Burtchett volviera a interpretar su personaje, pero sus esperanzas desaparecieron cuando en marzo del 2019 se reveló que el actor no sería parte de la producción de Netflix. No hubo una razón oficial de su salida, pero cuando la noticia comenzó a circular en los medios, el productor de la película Matt Kaplan, solo declaró que optaron por un actor diferente para la secuela. “Nos costó mucho encontrar a alguien para remplazar a Burtchett, pero Fisher llegó al casting y supimos de inmediato que teníamos a nuestro actor”, explicó.

Fisher no es nuevo en la industria, el actor ha tenido papeles en The Secret Life of the American Teenager y Liv and Maddie, así como Teen Wolf de MTV donde interpretó a Noah. También compitió en Dancing with the Stars 25 donde él y su compañera Lindsay Arnold salieron ganadores.