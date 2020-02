La obra de Katsuhiro Ôtomo, Akira, es uno de los máximos referentes de mundos distópicos tanto en el manga como el anime. Si bien han pasado 38 años desde el lanzamiento del título, su legado permanece intacto y una nueva adaptación llegará a los cines por primera vez. Muchos nombres para la silla de director han sonado, pero ninguno contó con la aprobación como Taika Waititi, el autor de 'Jojo Rabbit’ y la tercera entrega de Thor.

Tras el éxito de Jojo Rabbit, el cineasta se encuentra en su mejor momento y con muchas producciones en mente como ‘Thor: Love and Thunder’, una de las películas más anticipadas de la fase 4 de Marvel. Sin embargo, esta producción podría poner en riesgo su cargo como director del live action de Akira.

Taika Waititi y Chris Hemsworth en el set de Thor 3

“Todo el asunto se tuvo que poner el pausa [...] tuvimos que cambiar las fechas una y otra vez. Y luego el horario se empalmó con las fechas de Thor, que no se podían cambiar. Así que terminamos por relegar el proyecto hasta dentro de dos años”, reveló Waititi a Variety.

Tras estas declaraciones, muchos fans de Akira se vieron decepcionados de tener que esperar más por ver la historia de Ôtomo en pantalla grande por primera vez. Por otro lado, los lectores más puristas se sienten aliviados ya que el manga es muy denso como para reducirlo a una sola película.

A pesar de ello, el artista afirmó que tiene planeado retomar Akira cuando termine con ‘Thor: Love and Thunder’, pero quizás no como director. “No estoy seguro de lo que va a pasar en dos años. Vamos, ni siquiera sé qué es lo que va a pasar en los próximos dos días. Creo que (Akira) eventualmente va a suceder. Solamente no estoy seguro de que seré yo el que haga la película”, finalizó.

El remake de Akira sería posible según Taika Waititi. Créditos: Composición

¿De qué trata Akira?

Año 2019. Neo-Tokyo es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la Tercera Guerra Mundial. Tetsuo, un joven pandillero, sufre un extraño accidente y termina ingresado en unas instalaciones militares. Allí los científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta.

Pero Tetsuo no se resigna a convertirse en un conejillo de indias y se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido.