Thanos fue una de las principales razones por las que Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame funcionaron en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Intepretado por Josh Brolin, el Titán Loco era un tirano espacial púrpura gigante, y le dieron un arco emocional genuino y digno de ver en ambas películas.

Verlo convertirse en polvo después que Tony Stark lo venciera fue sumamente satisfactorio para los fanáticos del UCM después de diez años de construirlo como una amenaza.

Sin embargo, el villano regresaría de la muerte. Así lo informó la página web We Got this Covered. Esto ocurriría a través de un flashback en The Eternals.

Pero no quedaría en un cameo, ya que Marvel está “considerando” resucitar a Thanos en la línea de tiempo principal, junto con aún más drama que involucraría a las Piedras Infinitas.

Aún no se sabe cuál es la excusa que usarán los guionistas para el regreso del Titán Loco, aunque existe una gran parte de los fanáticos del UCM que no les agrada la idea.

Esto se debe a que esperan el ingreso de nuevos villanos y que la Fase 4 y 5 tengan un nuevo antagonista tan bueno como lo fue Thanos.

Solo queda esperar los próximos días, semanas o meses para saber si Marvel dará un comunicado oficial confirmando la noticia del regreso del peligroso villano.