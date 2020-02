Macaulay Culkin fue rechazado por Quentin Tarantino en ‘Érase una vez en Hollywwod’

Macaulay Culkin vuelve a ser tendencia en las redes sociales después muchos años. Esta vez el episodio que tuvo con Quentin Tarantino es noticia en el mundo.

El actor de 39 años brindó una pequeña entrevista a la revista Esquire, donde confesó que se presentó en el casting de Érase una vez en Hollywood.

A pesar que el papel para el que postulaba era pequeño, no quiso perderse la oportunidad para ser parte del elenco de la premiada película del cineasta.

Escena de Mi Pobre Angelito 2

Lamentablemente admitió que su mala actuación hizo que Quentin Tarantino no lo tomará en cuenta. “Fue un desastre. No me contrataron. Hice un casting horrible en todo caso y esa fue mi primera audición como en ocho años”.

No se sabe cual es el personaje por el que postuló el actor, pero se cree que serían uno de los hippies que están en el rancho de Charles Manson.

Actualmente Culkin es más conocido por su polémica vida que por su carrera actoral. Sin embargo, se dice que puede hacer un cameo en la nueva película de Mi Pobre Angelito; que será protagonizada por el pequeño Archie Yates, recordado por ser Yorkie en Jojo Rabbit.

Culkin ahora se encuentra enfocado en Chageland, nueva película de Seth Green, lo que lo ayudaría a retomar su carrera en Hollywood.