La última sorpresa del Universo Extendido de DC, Birds of Prey, nos presentó a una renovada Harley Quinn tras su ruptura amorosa con Joker. El personaje causó furor entre los fans, pero no lo suficiente para asegurar el éxito de su primera película en solitario.

Sin embargo, esto no sería el final del camino para la lunática favorita de los cómics. La secuela de Suicide Squad, dirigida por James Gunn, ya se encuentra en pleno rodaje y Harley promete llevar su locura a un nuevo nivel.

La fantabulosa Harley Quinn. Créditos: La Prensa

A través de las redes sociales, se han filtrado fotos y vídeos de la grabación de la esperada continuación. Así, las imágenes han revelado un look completamente nuevo para la líder de Birds of Prey. Harley aparece vestida con un vestido rojo con cabello negro, rojo y blanco.

Ciertamente, los colores recuerdan a su primera versión en la serie animada de Batman, pero también al de sus últimos cómics: “Hot in the City”, perteneciente a la línea ‘The New 52’ de DC Comics donde todos sus personajes fueron renovados desde sus orígenes.

Hot in the City. Créditos: DC Comics

En cuanto a la conexión entre Suicide Squad 2 y Birds of Prey, Margot Robbie se mostró muy entusiasmada por interpretarla en sus distintas etapas. “Tienes la oportunidad de ver otro lado de Harley [en The Suicide Squad]. Es interesante. Sigues conociéndola en diferentes momentos de su vida”, explicó.

Si bien enfatizó que las películas no están conectadas directamente, “es divertido ver ‘Ok, ¿cómo era ella hace un par de años cuando estaba con el señor J?’ “¿Cómo es ella ahora, después de que se hayan separado? ¿Y cómo será ella dentro de un par de años?” Me encanta verla en estas diferentes etapas de su vida”, reflexionó.