La nueva entrega de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ se estrenó hoy para felicidad de todos sus seguidores, sin embargo, Netflix acaba de sorprender a propios y extraños anunciando que una tercera película ya se encuentra en desarrollo. Considerando el nombre de las anteriores entregas, se especula que la nueva cinta se titulará ‘Always & Forever, Lara Jean’.

En febrero de 2020, durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, la protagonista de la popular cinta confirmó el final del rodaje de la próxima entrega.

“Terminamos de filmarlo. Está hecho. Filmamos 2 y 3”, confirmó la actriz de 22 años. Además, reveló que el tercer largometraje ya se encuentra en proceso de post-producción.

En la última escena de ‘A todos los chicos: PD. Todavía te quiero’, Lara Jean explica que “para tenerlo todo hay que arriesgarlo todo. Si volviera a empezar no cambiaría nada porque todo lo que ha pasado nos ha traído hasta aquí. Esta es nuestra historia y solo es el inicio”, lo que sugiere que la tercera película podría titular ‘To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean’.

A todo ello se sumarán los problemas familiares, la complicada relación de Peter con su padre y el noviazgo del padre de Lara Jean con una amiga de la familia. Por ele memento solo queda estar pendientes a mayores revelaciones que nos indiquen la fecha de estreno o los adelantos.