Para algunos, el día de San Valentín es sinónimo de joyas, regalos y una cena lujosa. Mientras que otros, creen que es suficiente pasar el rato en compañía de la persona ideal disfrutando de una buena película en Netflix.

Filmes románticos y de terror que te helarán la sangre: te dejamos las apasionantes películas de San Valentín en Netflix que son las favoritas del público y los críticos. Toma nota.

PUEDES VER PornHub Premium gratis: plataforma será gratuita este San Valentín

Mejores películas románticas en Netflix para ver en San Valentín

Notting Hill

Un verdadero clásico de la década de los 90 protagonizado por Hugh Grant y Julia Roberts. La comedia romántica nos presenta a un tímido vendedor de libros en Londres que por azares del destino conoce a una famosa actriz.

Shakespeare In Love

Un joven William Shakespeare, sin ideas y sin dinero, se encuentra con su mujer perfecta que lo inspira a escribir una de sus obras más famosas. Una película llena de pasión que ganó 7 Oscars, incluyendo el Oscar a la mejor película. Lo mejor es que está disponible para ver a gratuitamente a través de la plataforma Netflix.

10 Things I Hate About You

Un éxito inesperado que catapultó a un joven Heath Ledger a la fama. Kat, una chica rebelde y su hermana “normal”, Bianca, tienen un padre muy estricto y visiones muy distintas de cómo divertirse. Una película que no puedes perderte en este San Valentín.

The Theory of Everything

Esta película relata la historia de amor entre el famoso físico Stephen Hawking y Jane, su ex esposa. Fue nominada a 8 premios de la Academia. El protagonista Eddie Redmayne ganó la estatuilla al Mejor Actor.

Carol

Carol es una historia de amor fuera de lo habitual situada en los años 50. Relata el enamoramiento de Theresa, una joven fotógrafa y Carol, una mujer divorciada con un hijo. Obtuvo 8 nominaciones al Oscar.

The Proposal

Una comedia romántica liviana y entretenida, perfecta para ver en pareja. Sandra Bullock es una jefa de mal carácter que tiene una visa a punto de vencer. Para no perder su trabajo se le ocurre inventar que pronto se casará con su asistente, interpretado por Ryan Reynolds.

Mejores películas de terror en Netflix para ver en San Valentín

Get Out

Un joven afroamericano viaja a una casa aislada para visitar a la familia caucásica de su novia. Sin embargo, nada es lo que parece y su estadía tomará un giro siniestro.

Train to Busan

El filme surcoreano es dirigido por Bong Joon Ho, el director ganador del Oscar a la mejor película por Parasite. Una variedad de personas están atrapadas en un tren a Busan mientras una enfermedad zombie se expande por Corea del Sur.

Apostle

El filme sigue a Thomas, un joven que viaja a una desolada isla para rescatar a su hermana de una misteriosa secta religiosa. Thomas se infiltra en la comunidad y poco a poco desentraña los perturbadores secretos de la isla.

The Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods es una sátira de las películas de terror llenas de estereotipos, con los clásicos jóvenes que irán a una cabaña a decir diálogos estúpidos y beber en exceso. En el transcurso del filme, este analiza y rompe con todos los arquetipos tradicionales.

Hush

Kate Siegel interpreta a una escritora sorda que vive aislada y así poder inspirarse en sus obras. Su idilio se convierte en un infierno cuando un hombre enmascarado aparece y la aterroriza. Sola con el asesino, debe usar su ingenio para sobrevivir.

The Conjuring

Esta inquietante película es un clásico moderno del terror. Ambientada en 1971, cuenta la historia de Ed y Lorraine Warren, una pareja casada de investigadores paranormales que investigan su caso más perturbador.