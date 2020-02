Cada episodio de Grey’s Anatomy sorprende cada vez más a todos sus seguidores. Y aunque hubieron muchos cuestionamientos acerca de cómo iban a continuar la trama después de la salida de Alex Karev, hasta el momento eso no parece haber afectado mucho.

Pero quedaron pendientes, y uno de ellos era el problema con la paternidad del hijo de Amelia Shepherd. Pues bien, el caso está por resolverse con la emisión del próximo capítulo titulado ‘Save the Last Dance For Me’, en el que se conocerá el resultado de la prueba de ADN que se realizaron los involucrados.

De este modo, el próximo episodio mantendrá al borde del colapso a todos, pues finalmente se revelará la intriga que dejaron el año pasado. Como ya sabemos, se barajan dos nombres sobre la paternidad del hijo de Amelia, Owen y link. Pero, ¿Cómo alteraría sus vidas respectivamente?

Si Owen fuese el padre, le generaría un conflicto con su actual pareja Teddy, con quien mantiene una relación estable y perfilada a futuro. Por otro lado, si fuese Link, Amelia solo consideraba como una persona con la que quería pasarla bien y la relación podría ponerse en juego pues ella no estaba segura de formalizarla.

Recordemos que Amelia y Owen se casaron y estaban muy enamorados, sin embargo, el principal problema entre ambos era la maternidad. Algo que llevó a inseguridades de parte de ella y posteriormente a un tumor en la cabeza que la volvió más impulsiva. Al final se divorciaron, pero tiempo después tuvieron un encuentro sexual.

Por el momento, solo queda esperar a la siguiente entrega y descubrir el desenlace de esta truculenta historia.