La cinta basada en la novela homónima de 2014 de Jenny Han, llegó como una producción original de Netflix y se posicionó como una de las películas más populares del 2018. Es así que la esperada secuela se proyecta a tener el mismo recibimiento. La plataforma de streaming también ha confirmado una tercera película titulada “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”, la cual ya se encuentra en desarrollo.

En la primera entrega, las cartas de amor secretas de Lara son enviadas a sus respectivos pretendientes, desencadenando una serie de problemas para el personaje. En la secuela titulada “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”, se podrá ver finalmente el noviazgo de los protagonistas por Lana Condor y Noah Centineo, sin embargo, la pareja se enfrentará a un nuevo y misterioso crush del pasado de la joven.

¿Cuándo es el estreno de A todos los chicos de los que me enamoré 2?

El largometraje protagonizado por Lana Condor y Noah Centineo, se estrena el 12 de febrero de 2020 en Netflix.

¿Dónde ver la película completa A todos los chicos de los que me enamoré 2?

La próxima película titulada “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero” será estrenada en la popular plataforma de streaming: Netflix.

¿Cómo ver la película completa A todos los chicos de los que me enamoré 2?

La secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” será estrenada el miércoles 12 de febrero de 2020, dos días antes de San Valentín, por Netflix a nivel mundial.

Tráiler de ‘A todos los chicos de los que me enamoré 2’

¿Qué actores forman parte del reparto de A todos los chicos de los que me enamoré 2?