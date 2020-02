Cada vez que una serie de Netflix consigue bastante éxito, la plataforma de streaming no duda en renovarla por más temporadas, tal es el caso de You que, a poco tiempo del estreno de la segunda parte, ya se confirmó una tercera entrega.

A través de la cuenta oficial de Instagram del showrunner de la ficción, Sera Gamble, se reveló que el rodaje de la nueva entrega ya comenzó, compartiendo además, una fotografía en la que sale un tapete con el logo de la serie y un texto que acompaña al anuncio.

“Comenzamos a trabajar en la temporada 3, solo pensé que querrías saber”. Así lo comentó la productora de la ficción de Netflix en la conocido red social, la cual dejó muchos comentarios de seguidores, emocionados por la noticia.

Hasta el momento, no se sabe mucho de lo que tratará esta última temporada de You o cuál será el nuevo objetivo que pondrá en suspenso otra vez a los fanáticos. Sin embargo, se cree que en esta ocasión se tocaría mucho acerca del pasado del protagonista, porque según especulaciones, la mujer que sale a finales de la segunda temporada sería su madre Sandy, la cual no vio desde que era muy pequeño.

La popular serie de Netflix está basada en las novelas You y Hidden Bodies de la escritora estadounidense Caroline Klepnes, la cual cuenta la historia del asesino, Joe Goldberg, quien tiene una terrible obsesión con sus parejas que lo llevarán a cometer los peores crímenes.