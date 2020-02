El universo alrededor del hombre araña no deja de sorprendernos y todo parece indicar que tendremos de vuelta a Andrew Garfield como el popular ‘trepamuros’. Según informes de We Got This Covered, Sony estaría muy interesada en volver a ver al actor con el traje del superhéroe arácnido.

En 2012, el intérprete protagonizó la cinta ‘El Sorprendente Hombre Araña’, dirigida por Marc Webb. A diferencia de las recientes películas, su personaje era una versión más joven, sin embargo, mantuvieron gran parte de la historia original, como por ejemplo la relación con sus tíos, el hecho de ser huérfano y la muerte de su tío Ben como el desencadenante de su transformación de niño a héroe.

Cabe recordar que Garfield tuvo solo dos películas como Spider-Man, pues después del fracaso de la segunda parte, Sony decidió hacer un trato con Marvel para integrar al personaje al UCM, el cual ya estaba avanzando.

La misma fuente señala que Sony está muy interesada en ver a todas las versiones del arácnido convivir en la pantalla grande y después del estreno de la cinta animada ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’ sabemos que esto es posible. Sin embargo, los reportes también señalan que la compañía está más enfocada en volver vestir nuevamente al actor como hombre araña.