¡Josh regresa! el popular actor protagonizará una nueva serie para Disney Plus

El popular Josh Peck, a quien recordamos por su papel en Drake y Josh, es el nuevo protagonista de Turner & Hooch, un reboot de la película de 1989 que tuvo como protagonista a Tom Hanks.

La próxima adaptación de Disney Plus de esta comedia policial que tiene a un perro como coprotagonista, llegará en una entrega de 12 capítulos con una duración de una hora.

La historia se centrará en Scott Turner, un alguacil y no un detective como en la película original, y su perro Hooch, una mascota que no planeaba tener pero que se convertirá en el compañero que necesita.

Mike Nix es el escritor y productor ejecutivo de la serie y en conjunto con Fox TV, que ahora es parte de Disney Studios, estarán encargados de realizar este proyecto. Dicha colaboración es resultado de la fusión de ambas compañías.

Debemos acotar que no es el la primera vez que se intenta convertir en serie la película dirigida por Roger Spottiswoode. Ya existía un piloto de media hora de ABC, producido por Touchstone TV y protagonizado por Thomas F. Wilson como Turner, éste lamentablemente no se convirtió en serie pero se transmitió en el Wonderful World of Disney en julio de 1990.