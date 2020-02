Bong Joon-ho: toda una carrera dedicada a la crítica social

Con información de AFP

El surcoreano Bong Joon-ho llegó a la cumbre de su carrera este domingo al llevarse el Óscar a mejor película por Parásitos, marcando un antes y un después en la historia de los premios de la Academia que por primera vez entregan el mayor reconocimiento a una cinta en un idioma diferente del inglés.

Bong es una de las caras más conocidas de Corea del Sur. Pero las cuatro estatuillas de este domingo le aseguran un lugar único en la historia cinematográfica mundial. Parásitos también ganó los Óscar a mejor director, mejor película internacional y mejor guion original, después de alzar la Palma de Oro en Cannes y un Globo de Oro también a mejor película extranjera. “Si la Academia lo permite, me gustaría comprar una sierra eléctrica, dividir el trofeo Óscar en cinco y compartirlo con todos ustedes”, dijo el carismático Bong al aceptar el premio a mejor director, y tras dar unas palabras de homenaje a sus competidores, entre ellos Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

Una historia como muchas

Pero ¿quién es Bong Joon-ho? Tiene 50 años, nació en Corea del Sur y es el menor de cuatro hermanos. Su padre es un diseñador gráfico y director de arte y su madre ama de casa, hija del escritor Park Taewon.

Su afición por el cine no fue inmediata. Primero recorrió otros caminos como el de la psicología, profesión que estudió en la Universidad de Yonsei, donde participó en protestas callejeras como estudiante durante el movimiento prodemocrático del país en la década de 1980, incluso alguna vez fue arrestado por usar bombas molotov. Sin embargo, se vio obligado a hacer un paréntesis en todo aquello cuando la ley lo obligó a cumplir con un servicio militar de dos años. Cuando volvió a la universidad, comenzó a mostrar su interés por el séptimo arte y cofundó un club de cine llamado Yellow Door, donde hizo algunos cortometrajes (Lookin for paradise y White man), hasta que decidió estudiar en la Academia Coreana de Artes Cinematográficas.

A lo largo de su carrera, a menudo Bong Joon-Ho ha abordado temas oscuros y difíciles, incluidos el crimen violento, la opresión sistemática y la crisis climática.

Su primera película, Barking Dogs Never Bite, la hizo con sus compañeros de facultad pero no tuvo la acogida esperada. Su segundo largometraje, Memories of Murder (2003), fue un éxito y consiguió lucirse en los festivales de Cannes y Venecia. La historia de asesinatos en serie de la vida real que sacudieron al país en la década de 1980 fue vista como una metáfora de una sociedad represiva producto del gobierno militar. Le siguió el rotundo éxito de taquilla de 2006, The Host, en el que retrata a un gobierno incompetente que se ve indefenso tras un desastre. En 2014 se trazaron paralelismos entre este filme y el hundimiento del ferry de Seúl en el que murieron 300 personas, en su mayoría escolares.

Su película Snowpiercer (2013) describió un futuro distópico en el que los últimos humanos en la Tierra, que sobrevivieron a un intento fallido de detener el calentamiento global, viajan sin parar en un tren separado según la clase, y las revueltas que estallan en los vagones de la clase baja.

Okja: la polémica

La actriz Tilda Swinton, que actuó en Snowpiercer, también protagonizó su aventura de ciencia ficción, Okja (2017), producida por Netflix, sobre una niña de campo que intenta salvar a una bestia genéticamente modificada de una codiciosa empresa multinacional.

La cinta suscitó importantes debates sobre la cría industrial y la explotación animal, y pese a ello, no pudo aspirar a un premio en el Festival de Cannes debido a que Netflix anunció que no proyectaría el filme en los cines franceses, lo que avivó las quejas entre los defensores del cine tradicional. Uno de los que protestó fue el director español Pedro Almodóvar, por entonces presidente del jurado de Cannes. “La película que gane la Palma de Oro en Cannes debe salir en salas”, dijo.

Por ese tiempo, La República entrevistó a Bong Joon-Ho en Nueva York y habló del tema. “De hecho, Okja sí está preparada para verse en el cine, de hecho, ellos (Cannes) nos invitaron. Creo que la discusión durante el festival con la película presente es muy desagradable para los invitados. Es un poco tonto”, declaró el coreano, quien se mostró abierto a las nuevas formas de hacer cine. “Como director creo que la mejor manera de innovar y de ver una película es en la pantalla grande, pero considerando que el tiempo del filme en el cine es muy corto, creo que Netflix y su manera de presentar las películas la vuelven una gran plataforma en medios digitales que conectan a la gente”, añadió Joon-ho, hoy convertido en toda una celebridad.