“Corre al rescate con amor y vendrá la paz”. Así finalizó su discurso Joaquin Phoenix, que recientemente fue galardonado en los Premios Óscar como Mejor Actor por su papel en “Joker”. El hermano mayor de la familia, River Phoenix, escribió esta frase a los 17 años, quien falleció por una sobredosis en 1993, cuando tenía 23 años y su carrera artística como actor empezaba a despegar.

No es la primera vez que Phoenix recuerda a su hermano durante el discurso de una premiación. Ya en setiembre del 2019, al recoger el premio Tribute Actor Award en el Festival Internacional de Cine de Toronto, le agradeció que lo animara a actuar. “Vas a volver a actuar y serás más conocido que yo”, fueron las palabras que su hermano River le dijo antes de morir.

¿Quién es River Phoenix?

Joaquin es parte de una familia conformada por cinco hermanos, entre ellos River Phoenix. El joven actor murió un 31 de octubre de 1993 en la acera de Viper’s Room, club nocturno de Los Ángeles, en los brazos de su hermano Joaquin, debido a una sobredosis de heroína y cocaína. La terrible escena también la presenció Rain, otra de sus hermanas, quien intentó reanimarlo con respiración boca a boca.

A pesar de su trágico final, River Phoenix era un actor que tenía un futuro prometedor. Su primer papel lo obtuvo a los 12 años en Seven Brides for Seven Brothers (“Siete novias para siete hermanos”), serie de televisión en la que también actuó junto a su hermano Joaquin, quien tenía 10 años. Luego de aquella serie, la carrera de River dio un salto a las pantallas de cine, siendo uno de sus papeles más reconocidos el de Stand by Me (“Cuenta Conmigo"), comedia dramática de 1986 basada en la novela “El Cuerpo” de Stephen King.

River Phoenix

En 1986 interpretó un papel principal en The Mosquito Coast (“La Costa Mosquito”). Pero la interpretación más aclamada de River fue en Running on Empty (“Al Filo del Vacío”) en 1988, por la cual fue nominado a mejor actor de reparto en los premios Óscar y Globo de Oro.

River Phoenix no sólo era un gran actor, también tenía talento para la música, su verdadera pasión. Componía, cantaba y tocaba la guitarra para su banda de música Aleka’s Attic, compuesta también pos su hermana Rain. De hecho, El mayor de los Phoenix nunca se sintió cómodo con la fama y solía declarar que odiaba la industria cinematográfica.

Al igual que su hermano, Joaquin Phoenix también suele tener declaraciones frontales. Su discurso en la premiación de los Premios de la Academia, aunque emotivo por recordar a su hermano, también fue un espacio en el que mencionó que “estamos hablando de la lucha contra la injusticia”, cualquiera sea la causa que se defienda. Temas como la desigualdad de género, racismo y derechos de los animales también fueron tocados, siendo este último de gran interés para River Phoenix. Según Samantha Mathis, novia de River, a él le gustaba la idea de utilizar la fama para hacer activismo sobre el veganismo, otra de sus grandes convicciones.

“Creo que si River estuviera vivo hoy, seguramente estaría actuando, dirigiendo o salvando el medio ambiente”, declaró nostálgica Mathis. Su prematura partida dejó heridas profundas, sobre todo en el intérprete de “Joker”, quien se alejó de las pantallas por un largo periodo luego de este acontecimiento. A 26 años de su muerte, Joaquin Phoenix lo mantiene vivo en su memoria.