Joaquin Phoenix se convirtió en el ganador del Óscar 2020 en la categoría de Mejor Actor gracias a su papel en ‘Joker’, imponiéndose a candidatos de renombre como Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver, Jonathan Pryce.

El reconocido actor sorprendió a todos los invitados del Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, con el discurso más político de la velada y un sentido homenaje a su hermano fallecido, River Phoenix.

PUEDES VER Oscar 2020: Toy Story 4 es elegida como mejor película animada

Joaquin Phoenix comenzó su discurso mencionando: “Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He pensado mucho las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias".

En esta línea, el protagonista de Joker remarcó que el consumismo y la falta de empatía han terminado por desconectar al hombre de la naturaleza.

“Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano”, relató el ganador del Óscar 2020, quien además es un reconocido activista ambiental y vegano.

Sobre le final de su discurso, Joaquin Phoenix recordó a su hermano, el también actor River Phoenix fallecido en 1993 a causa de una sobredosis.

"He sido granuja a lo largo de mi vida, pero muchos me habéis dado una segunda oportunidad. Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la Redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después”.

Y no podía ser de otra forma, pues esta noche Joaquin Phoenix ganaba el Óscar para los dos.