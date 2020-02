Antes de que comenzara su autoproclamada noche de fiesta después de ganar cuatro Premiso Oscar 2020, el director de “Parasite”, Bong Joon Ho, pasó por la estación de grabado de la ceremonia para darle a su cuarteto de estatuillas los retoques que necesitaban.

Tal vez viendo el trabajo de los grabadores, el cineasta procedió a dar un comentario que ha quedado para el recuerdo de este evento: pidió perdón.

Si bien Bong Joon Ho no hizo nada indebido, las cámaras de Variety captaron como el director se disculpa con los trabajadores por la actividad que les tocaba hacer. “Lamento mucho el trabajo duro”, bromeó. “Hay demasiados aquí”.

Los tres Oscar individuales de Bong, y el cuarto que aceptó para Parasite como “Mejor película extranjera”, lo pusieron en la misma conversación que Walt Disney, quien ganó cuatro Oscar individuales en la 26a edición anual de los Premios de la Academia.

Solo 11 personas han recibido tres premios en una sola ceremonia de los Oscar, como lo son el escritor y director de Birdman, Alejandro González Iñarritu, Joel y Ethan Coen (por No Country for Old Men ), Peter Jackson y Fran Walsh (por Lord of the Rings: The Return of the King ), James Cameron (por Titanic ), James L. Brooks (por La fuerza del cariño), Francis Ford Coppola (por El padrino parte II ) y Billy Wilder (por The Apartment).