Oscar 2020: los más graciosos y divertidos memes que dejó la premiación [FOTOS]

Los Oscar 2020 se celebraron el domingo 9 de febrero. La ceremonia más importante del cine tuvo diversos momentos que terminaron plasmándose en memes en las redes sociales.

En la galería de fotos que acompaña esta nota podrás encontrar las más creativas y divertidas publicaciones que los usuarios de Internet crearon sobre las películas ganadoras, además de los actores y cantantes que asistieron a la gala de premiación.

PUEDES VER Oscar 2020: revive lo mejor de los premios de la Academia y la lista de ganadores

- Billie Eilish en los Oscar 2020

La cantante de 18 años interpretó el tema “Yesterday” de The Beatles durante el ‘In memoriam’ de los Oscar. Sin embargo, un gesto que realizó durante la ceremonia de premiación se volvió viral en las redes sociales.

Previamente, en la alfombra roja Billie Eilish había causado polémica con su outfit: una “pijama” blanca de la marca Chanel con logos por doquier, incluso en su cabellera teñida en parte color verde lima fosforescente. Además, usó uñas extralargas negras y guantes de medio dedo de encaje blanco.

Creo que a Billie Eilish no le está gustando los #Oscars pic.twitter.com/ZY2Bfis0N8 — Armando Barreda (@_ArmandoBarreda) February 10, 2020

Cuando Canta Eminem // Ah pero cuando empieza a cantar Billie Eilish #Oscars pic.twitter.com/FfDa5ONpIK — ✖ Slumerican Shitizen ✖ (@AriielMartins) February 10, 2020

Todos somos Billie Eilish cuando las tías te preguntan por el novio en la reunión familiar



👉 https://t.co/L7kTWDFwjS#Oscars #OscarsXSopitas pic.twitter.com/UvlazHwOqX — Sopitas (@sopitas) February 10, 2020

Ganadores Premios Oscar 2020

El gran ganador de la noche fue "Parásitos”, cinta que ganó en las categorías “Mejor película”, “Mejor director”, “Mejor película extranjera” y “Mejor guión original”. Otro de los momentos fue el mensaje de Joaquin Phoenix cuando recogió su estatuilla por ganar como “Mejor actor” por Joker.

“Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, dijo el protagonista de “Joker” tras recibir la estatuilla.

Los usuarios de las redes sociales crearon divertidos memes sobre estos hechos que se volvieron tendencia. Aquí te presentamos algunos de ellos.

Joaquin Phoenix ganó como "Mejor actor" en los Oscar 2020.

La traductora de Bong Joon-Ho cada vez que "Parasite" ganaba un Óscar. pic.twitter.com/iF1AKQ8Bt2 — Palomitas Mixtas (@PalomitasMixtas) February 10, 2020

primera mitad de jojo rabbit // segunda mitad de jojo rabbit #JojoRabbit #Oscars pic.twitter.com/cUAMGxYJXV — cat. ◟̽◞̽ WALLS (@barnestommo) February 10, 2020

#Oscars

El resto de los nominados cuando Parasite ganó Best Picture: pic.twitter.com/OvW8AGp4Id — Caro Ugarte (@carolinaugart) February 10, 2020

Yorki celebrando la victoria de #JojoRabbit es todo lo que está bien.#Oscars

pic.twitter.com/xkBO64NgG8 — Cinetástico (@cinetastico) February 10, 2020