Joker, película a cargo de Todd Phillips, nos muestra una de las mejores actuaciones de Joaquin Phoenix, la cual le ha valido ganar como “Mejor actor” en los premios Oscar 2020. La cinta, además, se apoderó de la taquilla internacional, pese a estar dentro de la clasificación R.

Ahora, con una recaudación de más de mil millones de dólares, para los fans es imposible creer que Phoenix recibió un suelto ‘bajo’ a comparación del dinero que obtuvo la cinta tras su estreno.

Según información de Variety, el actor recibió US$4.5 millones por Joker, lo que se podría considerar una parte muy pequeña del “modesto” presupuesto de US$62 millones que le fue dado a Todd Phillips.

Discurso de Joaquin Phoenix en lo Oscar 2020

Si bien Joaquin Phoenix ha ingresado a la poderosa lista de “los actores mejores pagados de Hollywood”, todavía no se puede comparar a las cifras obtenidas por Ryan Reynolds, que por protagonizar Six Underground para Netflix obtuvo US$27 millones, o los US$35 millones que ganaría Will Smith por su personaje en Bright 2.

Pero quizás el sueldo que más está siendo comparado con el de él es el obtenido por Robert Downey Jr en Avengers: Endgame.

Gracias a sus participaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel como Tony Stark/Iron Man, el intérprete recibió en la última película de la saga US$20 millones por adelantado y gozó de una cláusula especial que le aseguraba una parte de las ganancias total de la película, haciendo que 75 millones de dólares sea solo para él.