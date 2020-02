Los Oscar 2020 dejó más de una sorpresa tras su ceremonia de premiación; sin embargo, la Academia no fue esquiva a las predicciones y le otorgó la estatuilla a Mejor Actor a Joaquin Phoenix por su interpretación en la película “Joker”.

Este reconocimiento a su recorrido cinematográfico fue bien recibida por el estadounidense, quien deleitó al público con un emotivo discurso donde recordó a su hermano fallecido y agradeció a quienes lo apoyaron en su carrera.

Un Joaquin Phoenix notoriamente emocionado cargaba la preciada estatuilla dorada en sus manos; aquella misma presea que muchos años antes hizo que protagonizara una polémica al hablar sobre su postura de los Oscar.

El actor de 45 años brindó en 2012 una entrevista para el medio Interview Magazine en la que hizo conocer su opinión en ese entonces sobre los premios de la Academia y lo calificó de “estúpida”, por lo decirlo menos.

“Solo digo que creo que es una mierda. Creo que es una mierda total y absoluta y no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es una zanahoria, pero es la zanahoria de peor sabor que he probado en toda mi vida. No quiero esta zanahoria. Es totalmente subjetivo. Enfrentar a las personas entre sí de esa manera. Es la cosa más estúpida del mundo entero”, afirmó en ese entonces.

Sin embargo, tras ser nominado a los Oscar por su papel en la película “The Master” en 2013, Phoenix aclaró su opinión e intento suavizar sus pasadas declaraciones.

Esta vez, en un comunicado donde aceptaba el premio del Círculo de Críticos de Londres por la mencionada película, el protagonista de Joker dijo estar en “lucha contra la idea de ganar premios por la actuación”, debido a que considera no ser el “único responsable en la creación del personaje”.

“Veo este premio como un reconocimiento al trabajo de todos ellos y soy muy consciente de que este premio es un estímulo para continuar con mi pasión de toda la vida de ser un actor. No voy a desperdiciar esta gran consideración”, manifestó el hoy ganador del Oscar a mejor actor.