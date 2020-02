Oscar 2020: Laura Dern vence a Scarlett Johansson como mejor actriz de reparto

Laura Dern ganó el Oscar 2020 en la categoría de mejor actriz de reparto. La actriz se impuso ante su compañera de elenco, Scarlett Johansson.

La entrega de premios Oscar 2020 se lleva a cabo hoy por la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En esta gala que contará con la transmisión vía TNT, ABC, Movistar+ y TNT GO.

Entre las cintas que se disputarán el Oscar 2020 por mejor película se encuentran: Parasite, Joker, The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Ford v Ferrari, Historia de un Matrimonio, JoJo Rabbit y Mujercitas.