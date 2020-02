Parasite ganó el Oscar 2020 en la categoría de mejor película. La cinta se impuso ante Joker y The Irishman.

La entrega de premios Oscar 2020 se lleva a cabo hoy por la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En esta gala que contará con la transmisión vía TNT, ABC, Movistar+ y TNT GO.

Entre las cintas que se disputaron el Oscar 2020 por mejor película estaban: Joker, Parasite, The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Ford v Ferrari, Historia de un Matrimonio, JoJo Rabbit y Mujercitas.