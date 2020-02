Wonder Woman 1984: Kristen Wiig sorprende como Cheetah en imagen filtrada [FOTO]

Desde la confirmación de Wonder Woman 1984, muchos fanáticos no pueden esperar por su estreno en 2020. Las filmaciones de la cinta empezaron en 2018 y se ha mantenido en secreto varios detalles del contenido.

Sin embargo, recientemente se ha filtrado la primera imagen de Kristen Wiig como Cheetah, la gran villana de la ficción, mostrando bastante similitud con el conocido personaje de los cómics.

A través de Twitter, un usuario bajo el nombre de “terraverso” decidió publicar una portada del merchandising de la película, en la que sale la actriz en su papel totalmente caracterizada, lo que sin duda ha sorprendido y encantado a muchos fans del Universo DC.

DC Comics

Algunos seguidores no pudieron evitar con la emoción y aprovecharon en comentar en redes sociales: “Kristen Wiig como Cheetah. Me convence. Los efectos prácticos siempre mejores que los digitales” o “Damas y caballeros, así es como va a ser Cheetah en Wonder Woman2 ¡Estoy realmente emocionada!

Kristen Wigg as The Cheetah

Seems legit.

Practical over CGI any day. #WW84 #WonderWoman pic.twitter.com/gSsVqz0BNh — Matthew Boemio ʬ⁸⁴ (@mattbo_0) February 8, 2020

Ladies and gentlemen CHEETAH in WONDER WOMAN 2! 🐯 So excited! pic.twitter.com/hghEbSOjt7 — LUCY. (@RobinGucci_) February 8, 2020

Sin lugar a dudas, la película está generando bastantes expectativas entre los fans y solo queda esperar hasta su estreno para conocer la obra completa de su creadora, Patty Jenkins.

La sinopsis de Wonder Woman 1984 transcurre al entorno de Diana Prince, quien entra en conflicto con la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría en 1980, encontrando luego a su peor enemigo de la historia, Cheetah.