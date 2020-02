EN VIVO | ¿No sabes qué canal trasmitirán los Oscar 2020? Ya se confirmó que este año Latina no pasará los Oscar, pero no te preocupes porque podrás ver gratis la gala de los Premios Oscar vía TNT ONLINE gratis.

La 92° edición de los Premios Oscar 2020 se realizará este domingo 9 de febrero en el clásico auditorio del Dolby Theater de Los Ángeles.

Sigue EN VIVO el minuto a minuto de la alfombra roja, las premiaciones y el fin de evento por medio de La República.

¿A qué hora empieza los Oscar 2020 EN VIVO?

Los Oscar 2020 empezó a las 5 p.m. (hora local), primero con el tradicional desfile de las estrellas del cine por la alfombra roja y seguirá luego con la ceremonia en el Dolby Theater.

¿Qué canal trasmitirán los premios Oscar 2020 EN VIVO?

En Latinoamérica, la ceremonia de los Oscar 2020 será transmitida EN VIVO a través de TNT; en EE. UU, en la señal de ABC.

Se precisa que por Movistar TNT es el canal 102, y en Claro es el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en el canal 502.

Oscar 2020 ENVIVO: horarios en el mundo

La alfombra roja y la ceremonia de los Oscar 2020 serán trasmitidos a través de TNT para toda América Latina. Los horarios son los siguientes.

- Premios Oscar 2020 en Perú: 20:00

- Premios Oscar 2020 en México: 19:00

- Premios Oscar 2020 en Ecuador: 20:00

- Premios Oscar 2020 en Colombia: 20:00

- Premios Oscar 2020 en Brasil: 22:00

- Premios Oscar 2020 en Argentina: 22:00

- Premios Oscar 2020 en Chile: 22:00

- Premios Oscar 2020 en España: 02:00 (lunes 10 de febrero)

¿Dónde se celebra la premiación de los Oscars 2020?

La ceremonia de los Premios Oscar se celebrará en el Dolby Theater en Los Ángeles, Estados Unidos. Este escenario se ha convertido en la sede ícono del evento más importante de la industria del cine.

¿Qué películas tiene más nominaciones en los Oscar 2020?

Joker se posiciona en el primer lugar con 11 nominaciones. Esta cinta está protagonizada por Joaquin Phoenix (nominado a mejor actor) y dirigida por Todd Phillips (nominado a mejor director).

Oscar 2020: Lista completa de nominados por categoría

Oscar 2020: Mejor película

- Le Mans’66

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Érase una vez… en Hollywood

- Parasite

Oscar 2020: Mejor actriz

- Cynthia Erivo

- Scarlett Johansson

- Saoirse Ronan

- Charlize Theron

- Renee Zellweger

Oscar 2020: Mejor actor

- Antonio Banderas

- Leonardo DiCaprio

- Adam Driver

- Joaquin Phoenix

- Jonathan Pryce

Oscar 2020: Mejor actor de reparto

- Brad Pitt, Érase una vez… en Hollywood

- Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood (“Un buen día en el vecindario” o “Un amigo extraordinario”)

- Al Pacino, El irlandés

- Anthony Hopkins, Los dos papas

- Joe Pesci, El irlandés

Oscar 2020: Mejor actriz de reparto

- Kathy Bates, Richard Jewell

- Laura Dern, Historia de un matrimonio

- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

- Florence Pugh, Little Women

- Margot Robbie, El escándalo

Oscar 2020: Mejor guion original

- Parasite

- Historia de un matrimonio

- Érase una vez… en Hollywood

- Entre navajas y secretos

- 1917

Oscar 2020: Mejor película internacional

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Les Misérables (Francia)

- Dolor y gloria (España)

- Parasite (Corea del Sur)

Oscar 2020: Mejor película de animación

- Cómo entrenar a tu dragón 3: el mundo perdido

- Missing Link (“Sr. Link”)

- Toy Story 4

- I Lost My Body

- Klaus

Oscar 2020: Mejor documental

- American Factory

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

- The Cave

Oscar 2020: Mejor canción original

- “(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

- “Stand Up”, Harriet

- “Into the Unknown”, Frozen II

- “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, Toy Story 4

- “I’m Standing With You”, Un amor inquebrantable

Oscar 2020: Mejores efectos especiales

- Avengers: The Endgame

- The Irishman

- El rey león

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Oscar 2020: Mejor corto animado

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Oscar 2020: Mejor vestuario

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Érase una vez… en Hollywood

Oscar 2020: Mejor banda sonora

- Joker

- Little Women

- Historia de un matrimonio

- “1917”

- Star Wars: The Rise Of Skywalker