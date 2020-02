Almódovar sin celos de Bong Joon-ho: “Además es un poco gordito”

Pedro Almódovar sabe que su más reciente filme ‘Dolor y gloria’ la tiene complicada frente al fenómeno de ‘Parásitos’, la cinta que arrasa en Estados Unidos entre el público joven pese a sus subtítulos.

“Da la impresión de que algo está cambiando en Hollywood y en el país en general con respecto al cine”, confiesa el realizador español quien también cree que “hay una mayor apertura hacia películas extranjeras”. Agrega además que se ha dado “un paso adelante en diversidad en categorías mayores”.

Almódovar señala que los estadounidenses tienen problemas “para expresar melancolía. Hablan de superhéroes y hacen secuelas sobre ellos. El cine de franquicia es lo que ellos entienden como cine”. Es raro hallar cintas originales sin posibles segundas partes, ni que proceden de un cómic o best-seller.

El ganador de dos estatuillas doradas por 'Todo sobre mi madre (1999)’ y ‘Hable con ella’ (2002), entiende que su lugar está junto con los otras cintas extranjeras y sus autores. Las nominadas a Mejor Película Internacional: ‘Corpus Christi’ de Polonia, ‘Honeyland’ de Macedonia del Norte, la francesa ‘Les Misérables’ y desde luego la sorprendente surcoreana 'Parásitos’.

“Los cinco tenemos mucho en común y no hacemos cine americano. Venimos de otro lugar, nos enfrentamos a esto de otro modo. Me identifico mucho. Me siento muy acompañado y muy extranjero con los otros nominados”, afirma Almódovar ante la prensa.

Sobre el realizador de la celebrada cinta asiática y su realizador Bong Joon-Ho, el director español afirmó no sentir celos porque incluso se siente identificado con él.

“No siento celos”, declaró ante las risas de los hombres de prensa que no se hicieron esperar. “Además es un poco gordo. Si fuera guapísimo, súper sexy... pero creo que pesamos más o menos lo mismo”, añadió con tono jocoso.

El ya consagrado director es consciente de la diferencia entre ambos filmes. Mientras que el thriller coreano ha causado un efecto sorpresa con una crítica feroz al capitalismo, su obra protagonizada por Antonio Banderas juega más con otros sentimientos.

“Mi película ha conmocionado pero la suya les ha sorprendido enormemente, y contra esa sorpresa es muy difícil competir”, sostiene.

Sin embargo, Almodóvar reconoce que, de darse la sorpresa de una tercera victoria suya, le haría mucha más ilusión en este momento que con los dos Oscar anteriores. No solo por tratarse en esta oportunidad de una película parcialmente autobiográfica, sino para sentirse aún reconocido a estas alturas de su carrera.

“Es más difícil que te nominen tras 40 años haciendo cine”, aprecia. “Cuando llegas a mi edad, es muy estimulante para seguir trabajando”, explicó el buen y experimentado Pedro.