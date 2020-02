Nominados Oscars 2020 | Ver premios Oscars 2020 EN VIVO ONLINE | Películas nominadas al Oscar 2020 | Los Premios Oscar 2020, la ceremonia más importante del cine, está a pocas horas de iniciar. Los artistas más renombrados del planeta reunidos para celebrar lo mejor que se exhibió en la pantalla grande durante el año pasado.

La carrera por llevarse la estatuilla dorada más apreciada del mundo culminará esta noche, cuando la cuenta regresiva llegue a cero y conozcamos quiénes son los afortunados ganadores que escribirán su nombre en la historia del cine.

La República te llevará desde Los Ángeles, California, todas las incidencias, el glamour y las emociones que aflorarán alrededor del mundo del séptimo arte, por medio de la transmisión EN VIVO y en directo.

¿Cuándo es el Oscar 2020?

Cada inicio de año, la jornada de premios cierra con broche de oro con la ceremonia de los Oscars. Siempre en febrero, la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premian lo más destacado de la escena fílmica hollywoodense y mundial.

Luego de una larga espera, los Oscars 2020 están muy cerca. El show empezará HOY, domingo 9 de febrero de 2020, a partir de las 8 de la noche de la zona este de los Estados Unidos.

En el Perú, el huso horario se mantiene exactamente igual: 8 de la noche.

¿A qué hora empieza la alfombra roja de los Oscar?

Los Premios Oscar 2020 verán desfilar a todas las estrellas invitadas a la gala por la célebre alfombra roja. Uno a uno, los nominados a brillar en la gala más importante del cine mundial comentarán a la prensa sus expectativas sobre esta noche y lo que piensan llevarse a casa.

Para que no te pierdas de esta glamorosa parte previa a la entrega de premios, agenda la hora del evento designada para el Perú: 5 de la tarde.

Nominados a los Oscar 2020

Esta es la lista completa de las nominaciones al Oscar 2020.

Oscar 2020: Mejor película

- Le Mans’66

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Érase una vez… en Hollywood

- Parasite

Oscar 2020: Mejor actriz

- Cynthia Erivo

- Scarlett Johansson

- Saoirse Ronan

- Charlize Theron

- Renee Zellweger

Oscar 2020: Mejor actor

- Antonio Banderas

- Leonardo DiCaprio

- Adam Driver

- Joaquin Phoenix

- Jonathan Pryce

Oscar 2020: Mejor actor de reparto

- Brad Pitt, Érase una vez… en Hollywood

- Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood (“Un buen día en el vecindario” o “Un amigo extraordinario”)

- Al Pacino, El irlandés

- Anthony Hopkins, Los dos papas

- Joe Pesci, El irlandés

Oscar 2020: Mejor actriz de reparto

- Kathy Bates, Richard Jewell

- Laura Dern, Historia de un matrimonio

- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

- Florence Pugh, Little Women

- Margot Robbie, El escándalo

Oscar 2020: Mejor guion original

- Parasite

- Historia de un matrimonio

- Érase una vez… en Hollywood

- Entre navajas y secretos

- 1917

Oscar 2020: Mejor película internacional

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Les Misérables (Francia)

- Dolor y gloria (España)

- Parasite (Corea del Sur)

Oscar 2020: Mejor película de animación

- Cómo entrenar a tu dragón 3: el mundo perdido

- Missing Link (“Sr. Link”)

- Toy Story 4

- I Lost My Body

- Klaus

Oscar 2020: Mejor documental

- American Factory

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

- The Cave

Oscar 2020: Mejor canción original

- “(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

- “Stand Up”, Harriet

- “Into the Unknown”, Frozen II

- “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, Toy Story 4

- “I’m Standing With You”, Un amor inquebrantable

Oscar 2020: Mejores efectos especiales

- Avengers: The Endgame

- The Irishman

- El rey león

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

Oscar 2020: Mejor corto animado

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Oscar 2020: Mejor vestuario

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Érase una vez… en Hollywood

Oscar 2020: Mejor banda sonora

- Joker

- Little Women

- Historia de un matrimonio

- “1917”

- Star Wars: The Rise Of Skywalker

¿Dónde se hace la entrega de los Oscars?

El punto de encuentro para premiación la premiación de los Oscar 2020 será en el Dolby Theater en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, directores, actores, actrices y otros invitados se reunirán para saber quiénes son los mejores del cine durante este año.

¿Por qué los premios Oscar se llaman así?

Los Premios Oscar, originalmente denominados como ‘los premios de la Academia’, se denominan así gracias a una anécdota más que curiosa y memorable. El nombre de varón al cual se le hace famosa mención vino cortesía de la legendaria actriz, Bette Davis.

Según contó alguna vez la recordada villana de Hollywood, la estatuilla tiene ese nombre en honor a su esposo, Oscar Nelson, que tenía un aspecto muy similar al del trofeo dorado.

Sin embargo, existe otra historia vinculada a la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick. Según se cuenta, cuando vio la estatuilla por primera vez, esta le recordó a su tío Oscar Pierce.

¿Qué película ganará el Oscar 2020?

A esta hora del día es difícil determinar a ciencia cierta qué película será la ganadora al premio a ‘Mejor película’ del año. Nueve son las películas que quieren ser las sucesoras de ‘Green Book, una amistad sin fronteras’, la ganadora del 2019.

De todas las nominadas, quienes corren con cierta ventaja sobre las demás son:

- Parasite (Parasite): la cinta escrita, co-producida y dirigida por el surcoreano Bong Joon-ho es una de las grandes sorpresas de este año por su deliciosa combinación de drama, suspenso y cierto humor negro. Una joya que seguramente se llevará el premio a 'Mejor película extranjera’ y que podría dar el campanazo al final de la jornada.

- Érase una vez… en Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood): Una obra de arte proveniente de otro genio, como Quentin Tarantino. Esta película, que reúne a grandes individualidades del cine mezcla la comedia con el suspenso homenajeando a la época dorada del western en Hollywood, en los años 60, alrededor de dos historias.

- Historia de un matrimonio (Marriage Story): una de las dos representantes del gigante del streaming, Netflix. Esta película se despega de otras por su cruda interpretación de la realidad de la convivencia humana. La pareja de esosos interpretada por Adam Driver (más conocido como Kylo Ren de Star Wars) y Scarlett Johansson se desenvuelven con una química densa y a la vez perfecta.

Dónde ver los Premios Oscar 2020

Como todos los años, el canal designado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para transmitir los Premios Oscar 2020 en nuestra región es TNT Latinoamérica, la misma que podrás seguri a través del minuto a minuto EN VIVO de La República.

No obstante, si tienes un televisor a la mano sintoniza TNT y TNT Series (para ver la transmisión en inglés), según los números de canal asignados por tu servidor de cable:

- Movistar TV: 102 (transmisión en español latino) | 103 (transmisión en inglés)

- Claro TV: 22 (transmisión en español latino) | 138 (transmisión en inglés)

- DirecTV: 502 (transmisión en español latino) | 213 (transmisión en inglés)