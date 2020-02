Oscar 2020: las cifras de taquilla de las cintas nominadas a mejor película

Llegó el día de la entrega de los premios Oscar 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos. En esta ocasión, la gala no contará con un anfitrión por segunda vez consecutiva, pero interactuará con 11 invitados quienes estarán a cargo de las presentaciones.

Entre los galardones más esperados resaltan los de mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor película. En esta última categoría, las nominadas son Ford vs. Ferrari, El irlandés, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Mujercitas, Érase una vez... en Hollywood, Joker y Parásitos.

Estos filmes no solo han logrado el reconocimiento de los especialistas, pues la taquilla también les ha sonreído, y eso se ha plasmado en los ingresos que generan. Cabe resaltar que no se incluye a El Irlandés ni a Historia de un matrimonio, por ser películas de Netflix que solo estuvieron en la cartelera de pocos cines, especialmente fuera de Estados Unidos y Canadá, durante un tiempo muy limitado antes de estrenarse en la plataforma de streaming. Por ese motivo, no existe un registro de la taquilla nacional.

Estadística a cargo de Statista: taquilla de las películas nominadas a los Oscar 2020

De acuerdo a la plataforma Statista, es el Joker la cinta que más taquilla mundial ha recaudado. Con casi 1067 millones de dólares, es la película que sorprendió al mundo, rompiendo en parte con el mito de que el cine comercial usualmente no nos entrega un filme de calidad.