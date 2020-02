Orgullo nacional. La última edición de Los Independent Spirit Awards 2020 y la película peruana ‘Retablo’ fue una de las nominadas a ‘Mejor Película Extranjera’, junto a Invisible Life, Les Miserables, Parasite, Portrait of a Lady on Fire y The Souvenir.

Al igual que durante los BAFTA 2020, el director peruano aprovechó la ocasión para mostrar una pequeña pieza ayacuchana que representa el concepto de su película. Entonces, tuvo un encuentro amistoso nada menos que con Joaquin Phoenix y, ahora, el director de Parasite compartió cámara con él.

Álvaro Delgado Aparicio no dudo en obsequiarle la obra artesanal como muestra de respeto y aprecio de un artista a otro. De esta manera, dejo en claro que se trato de una competencia sana entre los participantes y libre de grimas.

Como prueba, una fotografía de ambos cineastas, la productora (Enid Pinky Campos) y el retablo fue compartida en las redes sociales de la película peruana.

Retablo ha sonado fuerte en la temporada de premios

“Nuestro director Alvaro Delgado Aparicio y nuestra productora Enid Pinky Campos juntos con Bong Joon-ho, el director de Parasite también nominado a la Mejor Pelicula Internacional presentes en los Film Independent Spirits Awards. Vamos Retablo!”, dice la leyenda de la imagen compartida en la red social.

¿De qué trata Retablo?

Segundo Paucar, un joven de 14 años, está siendo entrenado por su padre, un maestro retablista Ayacuchano, para continuar con el legado familiar.

Camino a una fiesta patronal, Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. En un entorno tradicional y conservador, Segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que le sucede.