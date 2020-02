Oscar 2020: nominaciones más importantes son blancos de apuestas en Internet

Los Premios Oscar 2020 se llevarán a cabo el domingo 9 de febrero de 2020 en el clásico auditorio del Dolby Theater de Los Ángeles. La gala más aclamada del mundo cinematográfico ya tiene el listado de nominados que llegan con excelentes comentarios debido a la gran acogida que las ha vuelto las favoritas de los espectadores.

Los fanáticos del séptimo arte también participan de los preparativos de la celebración de los Premios Oscars 2020 y ya comenzaron a vaticinar a los ganadores por medio de las predicciones en las principales casas de apuestas.

Conoce quiénes son los favoritos para ganarse las principales estatuillas, según las predicciones de InkaBet.

Mejor película:

1917, cuenta con 62% de probabilidades de ser elegida la mejor película, sigue Parasite con 17% y Once Upon a Time in Hollywood con un 10%.

Mejor Director:

Sam Mendes con 1917 es gran favorito con más de 80% de probabilidades de ser elegido, siguen Bong Joon Ho de Parasite como segunda opción con 11% y Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood con un 5% de ganar el óscar.

Mejor Actor:

Joaquin Phoenix se llevaría el Oscar por su papel en Joker cuenta con un 84% de probabilidades de ganar el óscar. Adam Driver con Marriage Story logra un 9% y Leo DiCaprio con 3% de probabilidades de tener un segundo Óscar.

Mejor Actriz:

Renne Zellweger es absoluta favorita con Judy en un 80% de probabilidades, mientras Scarlett Johansson con Marriage Story llega al 8% y Cynthia Erivo con apenas un 3%.

Mejor película animada:

Klaus es favorita con el 48% de probabilidades de llevarse el Óscar seguido de Toy Story 4 con 42% de probabilidades y Missing Link a la expectativa con un 7%.

Mejor banda sonora:

Joker podría asegurar una estatuilla con la mejor banda que le permite tener cerca de 75% probabilidades de lograr otra estatuilla. 1917 tendría 20% y Little Women un 12%.

Mejores efector visuales:

Avengers: Edgame pelea con 1917 y El Rey León en la categoría de mejores efectos especiales.